Саакашвили плохо: экс-президент Грузии согласился на требования врачей

Политик заверил медиков, что не собирается прекращать голодовку и будет "идти до конца".
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который уже с трудом передвигается, согласился принять врачей, сдать тесты и даже принимать лекарства, но от голодовки не откажется, сообщают грузинские СМИ в субботу, 16 октября.
"Я ждал, что он будет в плохом состоянии, но у него оказывается сильный организм, и он превзошел мои ожидания. Саакашвили согласен на консилиум, тесты и лекарства. Он настроен очень бодро. Он сказал мне, что ни в коем случае не прекратит голодовку и будет бороться до конца", – сказал личный врач Михеила Николоз Кипшидзе.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть госпитализирован, заявила нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с политиком.
По ее словам, физическое состояние Саакашвили плохое, потому что он держит голодовку уже третью неделю и отказывается ее прекращать.
"В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - сказала Ясько.
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Она также заявила, что тема возвращения Саакашвили в Украину является очень актуальной, но в этом вопросе многое зависит от грузинской власти.
"Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины", - отметила она.
Задержание Саакашвили
Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.
В 2019 году президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Грузинского гражданства Михеила Саакашвили лишили в 2015 году. На родине против третьего президента Грузии заведено несколько уголовных дел.