"Мы своих не бросаем": Кулеба рассказал, как Украина будет освобождать Саакашвили

Михаила Саакашвили задержали 1 октября / Reuters

Украина находится на постоянной связи с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили. Подробности сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в среду, 13 октября, дипломат рассказал о том, что запрос об экстрадиции - не единственный инструмент, который рассматривает Киев для освобождения гражданина Украины.

Читайте такжеВрач рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили на 9-й день голодовки"Мы поддерживаем постоянную связь с Михеилом Саакашвили. Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже было несколько разговоров с ним, где мы выяснили его четкую позицию. Мы изучаем юридические нюансы этого дела, выбираем наилучший алгоритм, который будем применять в этом случае. Подчеркиваю, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Когда будет утверждено решение, каким именно путем двигаться - это может быть не только экстрадиция - мы тогда уже проинформируем", - заявил Кулеба.

Задержание Саакашвили

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

В 2019 году президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Грузинского гражданства Михеила Саакашвили лишили в 2015 году. На родине против третьего президента Грузии заведено несколько уголовных дел.