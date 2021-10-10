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Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения здоровья Саакашвили

10 октября 2021, 22:55

По словам врача, грузинский экс-президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме.

Саакашвили
Саакашвили голодает уже 10 дней / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже десятый день голодает в тюрьме Рустави, куда его отправили после задержания в Тбилиси.

Его врач Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается, пишет Грузия Online .

По словам врача, который сегодня посетил арестованного Саакашвили, грузинский экс-президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме. Сейчас Саакашвили употребляет только воду.

Кипшидзе отметил, что Саакашвили болеет редким заболеванием крови - талассемией. Больным талассемией категорически запрещается голодать.

Что говорят о состоянии Саакашвили в тюрьме

Михаил Саакашвили чувствует себя хорошо и жалоб не имеет, находится под постоянным наблюдением медработников, говорится в распространенном в пятницу специальной пенитенциарной службой заявлении, пишет "Интерфакс".

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Там напомнили, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября в день его помещения в тюрьму. В первый же день был произведен его внешний осмотр, первичная медицинская проверка, а позже были проведены клинико-лабораторные обследования и проведены консультации с семейным врачом и врачами-специалистами другого профиля (включая медиков гражданского сектора).

Напомним, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали на территории страны 1 октября.

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Михаил Саакашвили новости Грузии
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