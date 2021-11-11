Саакашвили назвал условие прекращения голодовки / УНИАН

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что готов прекратить голодовку в том случае, если его немедленно переведут в многофункциональную клинику на реабилитацию.

Как сообщил телеканалу Mtvari адвокат Саакашвили Нике Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.

"Есть условие прекращения этой голодовки", - цитирует адвокат Саакашвили.

По его словам, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.

Реклама

"Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом", - цитирует издание "Грузия Онлайн" министра.

Арест Саакашвили

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Саакашвили осенью нелегально прибыл в Грузию. Его арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвовала основанная им партия.

Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора. Там Саакашвили объявил голодовку.

Далее -появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Читайте также: