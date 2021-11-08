Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолете

Состояние политика резко ухудшилось.
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили только, что начали перевозить в больницу в Гори вертолетом.
Об этом сообщила нардеп и его возлюбленная Елизавета Ясько в Facebook.
Стоит отметить, что политик уже 39-й день продолжает голодовку. Ранее Ясько сообщила, что консилиум врачей после посещения Саакашвили срочно сделал заявление о необходимости немедленного переведения в больницу с мультитехнологической аппаратурой.
Эту информацию подтвердила и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии перевести Саакашвили в украинскую больницу.
Задержание и голодовка Саакашвили
Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.
Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.
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