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Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию и лишили паспорта: правозащитник остался без документов

27 октября 2021, 13:42
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Все это произошло без объяснения причин.

Саакашвили
Саакашвили остался без украинского адвоката / УНИАН

Украинского правозащитника Михеила Саакашвили Евгения Грушовеца выгнали из аэропорта и не пустили в Грузию. Более того, у мужчины отобрали паспорт.

По его словам, это произошло без объяснения причин.

"Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину", - написал адвокат в Facebook.

Также, по его словам, стюардесса охарактеровазала его как "депортированный пассажир".

В Украину он возвращается уже без документов об удостоверении личности.

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"Теперь без паспорта возвращаюсь в Киев", - добавил Грушовец.

Как ранее писал Главред, из-за голодовки один из жизненных показателей бывшего президента Грузии упал до критического уровня, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестант сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.

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Михаил Саакашвили депортация Саакашвили новости Грузии
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