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Саакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат

26 октября 2021, 02:56
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Ночью стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего  показатели здоровья политика стабилизовались.

Саакашвили
Состояние Саакашвили ухудшилось / УНИАН

Из-за голодовки один из жизненных показателей бывшего президента Грузии упал до критического уровня, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили, сообщает Сегодня.
По его словам, ночью стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего показатели здоровья политика стабилизовались.

Садзаглишвили отметил, что сейчас Саакашвили входит в такую фазу голодовки, когда "в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья".

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья", – заявил Садзаглишвили.

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Также он подчеркнул, что в тюремной больнице нет условий, необходимых для лечения Саакашвили.

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"Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования... В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", – резюмировал адвокат.

Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.

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Михаил Саакашвили новости Грузии
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