Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

Саакашвили просят перевести в другую больницу / УНИАН

Офис обмудсмена Грузии провел проверку тюрьмы Рустави и тюремной больницы, где содержится бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Омбудсмен рекомендует властям перевести Саакашвили в другое медицинское учреждение, говорится в сообщении офиса омбудсмена Грузии.

Условия, в которых сейчас находится арестованный Саакашвили, являются опасными для него. Во-первых, в тюремной больнице ему не смогут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, а во-вторых, как отмечают у омбудсмена, там он может пересекаться с другими заключенными, что может представлять опасность.

"Учитывая заключение многофункциональной группы врачей, считаем, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное медицинское учреждение, где можно будет предоставлять полноценные и адекватные медицинские услуги и обеспечить безопасность третьего президента Грузии", - говорится в заявлении.

Читайте также"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

Реклама

Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.