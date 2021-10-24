УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

24 октября 2021, 20:42
Прослушать новость
Остановить

Условия, в которых сейчас находится арестованный Саакашвили, являются опасными для него.

Саакашвили
Саакашвили просят перевести в другую больницу / УНИАН

Офис обмудсмена Грузии провел проверку тюрьмы Рустави и тюремной больницы, где содержится бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Омбудсмен рекомендует властям перевести Саакашвили в другое медицинское учреждение, говорится в сообщении офиса омбудсмена Грузии.

Условия, в которых сейчас находится арестованный Саакашвили, являются опасными для него. Во-первых, в тюремной больнице ему не смогут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, а во-вторых, как отмечают у омбудсмена, там он может пересекаться с другими заключенными, что может представлять опасность.

"Учитывая заключение многофункциональной группы врачей, считаем, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное медицинское учреждение, где можно будет предоставлять полноценные и адекватные медицинские услуги и обеспечить безопасность третьего президента Грузии", - говорится в заявлении.

Читайте также"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

Реклама

Задержание Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.

viber
омбудсмен Михаил Саакашвили новости Грузии больница
Сейчас вы просматриваете новость «Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Звезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестямиЗвезда Женского квартала в образе развратной Барби блеснула нагими прелестями Путин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против УкраиныПутин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины Лев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в УкраинуЛев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в Украину После потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал датыПосле потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал даты

Последние новости

21:53

Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

21:47

Увеличат вдвое: в Украине изменится формула прожиточного минимума Видео

21:30

Геомагнитная буря атакует 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

21:14

Страшное ДТП на Херсонщине: водитель-подросток погубил троих несовершеннолетних, еще двое в больнице

20:48

"Адский удар по семьям": в МИД РФ обвинили США в садизме

Реклама
20:42

Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

20:23

В России задержали литовских чиновников, которые плыли на лодке

20:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

20:01

"Холостячка" Даша Квиткова ошеломила голым фото спустя три месяца после родов

19:39

Штамм Дельта: три основные особенности течения болезни мнение

19:36

Почему опасно лечить насморк домашними методами: ответ специалиста

19:23

Врач назвала главную ошибку невакцинированных украинцев Видео

19:10

"Любовь спасет мир": Брежнева похвасталась дорогим подарком от Меладзе

18:44

Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны: СМИ назвали имя

18:32

Скончался "отец" "Улиц разбитых фонарей" Видео

18:28

Запорожская область усиливает карантин: какие документы необходимы Видео

17:55

Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:54

Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли

17:39

В Украину пришла зима: Карпаты окутал мороз и засыпало снегом

17:24

Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

Реклама
17:00

Сравнимо с падением Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире Видео

16:36

Сюрприз от Минсоцполитики: жители "красных" зон карантина получат повышенные субсидии Видео

16:05

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

15:34

Холод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемости Видео

15:31

Новая встреча Путина и Байдена: в Кремле объявили о переговорах с Вашингтоном Видео

15:00

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

14:44

В Одессе тяжелым больным с COVID-19 "продают" место в реанимации за сотни долларов – СМИ

14:42

"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад Видео

14:30

"Вакцинацией мы это не одолеем": известный врач назвал сроки коллапса в Украине Видео

13:57

Не отработал 3 года: украинский студент выплатит более 120 тысяч гривен университету в Тернополе

13:33

Крым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

13:09

С утра и без макияжа: Настя Каменских впечатлила естественной красотой

12:45

Шмыгаль назвал сроки, когда Украина получит транш в $700 млн от МВФ Видео

12:39

Возвращение Крыма и борьба с агрессией России: Кулеба призвал ООН к решительным действиям Видео

11:44

"Месть за кур": нa Xepcoнщинe пeнcиoнepкa зверски казнила coбaку нa глaзax peбeнкa Видео

11:26

Порошенко дышит в затылок: почему у Слуги народа падает рейтинг

11:23

Печенье на Хэллоуин: топ-3 рецепта страшно вкусной выпечки

11:17

Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре региона Видео

10:49

В Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка: героический поступок попал на видео

10:19

Полтора миллиона доз вакцины от COVID-19: Германия бесплатно передала Украине препарат AstraZeneca Видео

Реклама
09:46

Поют и галантно кланяются: к украинским полярникам пришли гнездиться тысячи пингвинов Фото

09:04

Украинца оштрафовали за купленный на AliExpress GPS-трекер: что известно

08:58

Коронавирус в Украине 24 октября: за сутки более 20 тысяч новых заражений COVID-19

08:45

Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине? мнение

08:29

Местами до 9 градусов мороза: какой будет погода в воскресенье, 24 октября

07:48

"Куда-то едут и не знают, как они туда попали": ученые узнали о проблемах с памятью после COVID-19 Видео

06:37

Путин видит угрозу в самом существовании Украины мнение

06:20

В большой семье лицом не щелкай: рецензия на мульфильм Семейка Аддамс 2 Видео

05:40

Самая вкусная закуска: вкуснейшие рулетики из ветчины за 7 минут Видео

05:11

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 человеку после инсульта - ответ врача

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять