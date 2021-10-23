Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови: Ясько заявила, что политик в опасности

Саакашвили объявил голодовку почти месяц назад / УНИАН

Михаилу Саакашвили, который официально голодает 23-й день, сделали переливание крови в грузинской тюрьме. Такую информацию озвучил личный врач политика, Николоз Кипшидзе

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", — передает слова медика "Интерфакс".

Тем временем нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, возлюбленная экс-президента Грузии 22 октября в четвертый раз встретилась с ним в тюрьме. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится", – написала Ясько.

Читайте такжеЯсько рассказала, как Саакашвили признался ей в любви: "На тот момент я была в других отношениях"Она рассказала, что политик не соглашается прекратить голодовку, которая продолжается уже 22 дня.

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"В этот раз мне грустно… Поскольку я понимаю, что он в опасности. И его состояние уже приближается к критическому", – считает нардеп.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили необходима срочная госпитализация, но не в тюремную больницу, а туда, "где жизнь и здоровье Михаила будет в безопасности".

Напомним, политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.