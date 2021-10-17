"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

Арахамия поддержал Саакашвили / Скриншот

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия записал видеообращение в поддержку третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Тот, напомним, находится в грузинской тюрьме.

Саакашвили тайно заехал в Грузию, где его заочно приговорили к нескольким годам лишения свободы. И там его задержали правоохранители. В тюрьме политик объявил голодовку. Он говорит, что страну нужно спасать и "довести до конца эту начатую победу"

"Он – гражданин Украины"

Поскольку Саакашвили является гражданином Украины (причем дважды – первый раз паспорт выдал президент Порошенко, затем он же его забрал, а потом уже президент Зеленский вернул). Поэтому украинская власть публично заявляет, что будет защищать его интересы за рубежом, как и любого гражданина.

И вот 16 октября в телеграм-канале самого Михеила Саакашвили появилось видео, в котором фигурирует глава фракции "слуг" Давид Арахамия. Поскольку в обращении звучит слово "мы", можно предположить, что депутат говорил от имени партии.

"Я – Давид Арахамия, глава президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку председателю Национального совета реформ Михеилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили", – заявил нардеп.

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И добавил: "Михеил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!"

Коротко о задержании Саакашвили в Грузии

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

Накануне появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

Между тем его сторонники 14 октября вышли на улицы Тбилиси. Более 50 000 человек требовали выпустить Саакашвили, однако митинг завершился мирно.