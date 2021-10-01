Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом

Саакашвили объявил голодовку / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан сегодня, объявил в тюрьме голодовку. Он также прошел медицинское обследование, сообщает sputnik-georgia.

"Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она уточнила, что посетила Саакашвили в тюрьме в тот момент, когда он проходил медицинское обследование. После этого, по ее словам, им дали возможность пообщаться в камере.

Тем временем грузинская прокуратура сообщает, что украинское гражданство не помешает Саакашвили отбывать срок в Грузии. Вопрос об экстрадиции на Украину, как сообщает ведомство, не рассматривается.

Также Саакашвили требует встречи с украинским консулом в Грузии.

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Возвращение Саакашвили в Грузию:

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Народная депутат от Слуги народа Елизавета Ясько заявила о том, что она состоит в отношениях с задержанным в Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Она опубликовала видео, на котором Саакашвили откровенно рассказал об их отношениях.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", - рассказала украинский нардп.