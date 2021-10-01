Саакашвили признался, что создал новую семью с нардепом от Слуги народа

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили / Скриншот

Народная депутат от Слуги народа Елизавета Ясько заявила о том, что она состоит в отношениях с задержанным в Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили.

В своем Facebook она опубликовала видео, на котором Саакашвили откровенно рассказал об их отношениях.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", - рассказала украинский нардп.

Она также обратилась к Министерству иностранных дел Украины, Офису президента, посольству Украины в Грузии, постоянным представительствам Украины при ООН и Совете Европы, посольствам США в Киеве и Тбилиси, а также лично к Владимиру Зеленскому и Денису Шмыгалю с просьбой защитить Саакашвили как гражданина Украины.

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"Люблю", - завершила послание молодая депутат.

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Добавиим, что слова поддержки в адрес Саакашвили написала в Facebook его жена 52-летняя гражданка Нидерландов Сандра Рулофс, в браке с которой у него двое сыновей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

По словам Рулофс, Саакашвили "победитель", ведь он выполнил обещание и вернулся, проехался по всей стране, показав "истинное лицо правительства и системы".

Отметим, что разница в возрасте между Саакашвили и Ясько составляет 22 года.

Ранее сообщалось о том, что пара жила вместе со средины лета в поселке Лесники под Киевом. Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года.

Напомним, премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Возвращение Саакашвили в Грузию:

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.