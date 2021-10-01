Задержание Саакашвили: у Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь экс-президенту

Михаил Саакашвили / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Укрианы Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Как написал он на своей странице в Facebook, в ОП внимательно следят за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

"Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина", - написал Никифоров.

Пресс-секретарь также отметил, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - написал Никифоров.

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Офис президента расценивает задержание Михаила Саакашвили как месть по отношению к нему, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для РБК-Украина.

"Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Сааакашвили", - заявил Подоляк.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

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По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Возвращение Саакашвили в Грузию:

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.