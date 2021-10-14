Битва за Саакашвили: в Тбилиси десятки тысяч грузинов грозятся ночевать под открытым небом

Митинг в поддержку Саакашвили / Скриншот

На Площади Свободы в центре Тбилиси в четверг, 14 октября, проходит санкционированная акция в поддержку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Как известно, он находится в СИЗО города Рустави и уже вторую неделю голодает. Митинг в поддержку политика проходит под лозунгом #freesaakashvili, пишет издание "Сегодня".

По данным соратников Саакашвили, на площади собралось около 70 тысяч людей, которые специально приехали в столицу из разных регионов страны.

"Митинг в этот момент все еще продолжается. Некоторые активисты собираются ночевать", - сказал член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии Георги Барамидзе.

Между тем, по данным полиции Тбилиси на митинге присутствуют порядка 20 тысяч человек.

Барамидзе отметил, что вокруг правительственного квартала много копов. Они находятся внутри здания мэрии Тбилиси и здания парламента. Однако, по его словам, пока никого не задерживали.

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Также Барамидзе рассказал, что подобные акции проходят в разных городах Грузии в течение целой недели. А возле пенитенциарного учреждения №12 города Рустави, где содержится Саакашвили, неустанно дежурит пикет.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что местные власти находятся на постоянной связи с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили. Также он рассказал, как Украина будет освобождать политика.

Почему задержали Саакашвили

Политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

В 2019 году президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Грузинского гражданства Михеила Саакашвили лишили в 2015 году. На родине против третьего президента Грузии заведено несколько уголовных дел.