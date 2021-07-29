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"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой

29 июля 2021, 10:33
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"Слуга народа" уверен, что если бы Украина была ядерной державой, то с ней по-другому бы разговаривали и договаривались бы о другом.

Арахамия
Арахамия считает ошибкой отказ от ядерного статуса / УНИАН

Украине не стоило отказываться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум: с ней по-другому говорили бы, она могла бы "шантажировать весь мир", если бы имела ядерный статус. Такое мнение в эфире канала Украина 24 высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его мнению, у первого президента Леонида Кравчука была "фатальная ошибка" – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.).

По мнению главы СН, если бы Украина осталась ядерным государством, то с Киевом разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Арахамия признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас "легко рассуждать, спустя столько лет". Однако он считает что нужно было проявить настойчивость и подписать хотя бы другие документы.

"Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – считает нардеп.

Что известно о Будапештском меморандуме:

  • Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.
  • Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.
  • США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.
  • После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден считает, что экономика России держится только на ядерном оружии и нефти. Это проблема, создающая ситуацию, при которой Путин становится еще более опасным.

ядерное оружие Будапештский меморандум новости Украины Давид Арахамия
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