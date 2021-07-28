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Тяжелая ситуация для Кремля: Байден объявил о ядерном оружии России и опасности Путина

28 июля 2021, 09:50
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Американская разведка работает лучше, чем их российские коллеги, утверждает Джо Байден.

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У России нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия - Байден / Getty

Экономика России – восьмая в мире. Однако она ни на чем не базируется, кроме ядерного оружия и нефтяных скважин. Из-за этого президент России Владимир Путин оказался в сложном положении. Такая ситуация делает Путина еще более опасным. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Как сообщает Bloomberg, в ходе своего послания американской разведке он сказал о том, что у российской экономики нет ничего, кроме нефтяных ресурсов и ядерного оружия. Это проблема, создающая ситуацию, при которой Путин становится еще более опасным.

Читайте такжеЭксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече"У него (Путина, - ред.) есть настоящая проблема - экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ничего. Она восьмая по размеру в мире. Он знает, что по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - считает Байден.

Также он добавил, что американская разведка работает лучше, чем российская.

"Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и это его очень беспокоит", - подчеркнул Джо Байден.

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Отношения США и России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава РФ Владимир Путин 9 июля провели телефонные переговоры. В ходе разговора Байден призвал Путина повлиять на ситуацию с российскими хакерами, которые осуществляют свои атаки на Америку с территории России.

25 июля в Госдепе предупредили Россию о том, что несмотря на сделку США с Германией по Северному потоку-2, американцы по-прежнему выступают против российского газопровода. Штаты готовы и в дальнейшем вводить санкции против проекта Газпрома.

Американское издание Politico 28 июля опубликовало материал, в котором говорится о том, что администрация Байдена не готова вводить санкции против окружения Путина – российских олигархов. Американцы опасаются, что такие действия нанесут урон экономике Запада и могут спровоцировать попадание ядерного оружия "не в те руки" в результате крушения действующего политического режима в Кремле.

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