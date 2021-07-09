Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

Байден поговорил с Путиным по телефону / Reuters

Сегодня лидер американцев Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным - коллеги уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден обратил внимание на необходимость того, чтобы Путин принял меры для прекращения деятельности хакеров-вымогателей, действующих с территории России.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова", - подчеркнули в Белом доме.

Также президенты США поговорили о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, решение о котором сегодня приняли в Совете безопасности ООН.

Белый дом не уточняет, кто именно стал инициатором звонка.

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В то же время, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Разговор был. Готовим сообщение", - сказал Песков.

Вопрос участия США в переговорах по Донбассу - о че ранее писал Главред:

Председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук ранее сказал, что США могут стать стороной переговорного процесса по Донбассу после того, как состоится визит Зеленского на переговоры с Байденом. По его словам, подключение американцев к диалогу по Донбассу положительно отразится на ситуации, так как Франция и Германия демонстрируют недостаточно жесткий подход в отношении России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что первые подробности по вопросу участия США в переговорах по Донбассу должны появиться уже в июле-августе, после поездки Зеленского в Вашингтон. На данный момент американцы определяются с тем, в каком формате они могли бы принять участие в переговорах по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня заявил, что Минский формат нужно менять, поэтому он намерен найти новый вариант переговорного формата в ходе встреч с хозяином Белого дома Джо Байденом и главой Кремля Владимиром Путиным.

26 июня замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Москва согласится на появление США в переговорах по Донбассу только в том случае, если Вашингтон будет оказывать давление на Украину в вопросе "выполнения Минских соглашений".