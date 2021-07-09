Вывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО

В США призвали Россию уйти с Донбасса / Reuters

Россия никогда не была посредником в конфликте на Донбассе. Москва должна продемонстрировать грамотный подход к урегулированию вооруженной конфронтации, которую она и разожгла, а также вывести свои войска и военную технику с Донецкой и Луганской областей. При этом россияне пытаются заставить Украину сесть за стол переговоров с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР". Однако все эти действия не помешают интеграции Киева в НАТО. Об этом заявил поверенный в делах Штатов в ОБСЕ Джеймс Донеган.

Как сообщает Укринформ, в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ он сказал о том, что Россия должна прекратить отрицать свою роль в конфликте на Донбассе и вывести свои войска из региона.

"Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - сказал ДонеганЧитайте такжеВывод войск России и надежда Путина: в Вашингтоне сделали заявление по участию США на Донбассе.

По его словам, российская сторона использует ТКГ для того, чтобы препятствовать прогрессу в урегулировании конфликта, и пытаются организовать так называемый "диалог" Украины с представителями незаконных вооруженных формирований РФ "ДНР" и "ЛНР".

При этом он добавил, что России при помощи военного конфликта на Донбассе не удастся заблокировать процесс вступления Украины в Североатлантический альянс.

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"Подход России к мирным переговорам разоблачает ее истинный мотив в разжигании насилия на востоке Украины - бессмысленная попытка помешать свободно избранном пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом", - подчеркнул Донеган.

Вопрос участия США в переговорах по Донбассу

Председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук ранее сказал, что США могут стать стороной переговорного процесса по Донбассу после того, как состоится визит Зеленского на переговоры с Байденом. По его словам, подключение американцев к диалогу по Донбассу положительно отразится на ситуации, так как Франция и Германия демонстрируют недостаточно жесткий подход в отношении России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что первые подробности по вопросу участия США в переговорах по Донбассу должны появиться уже в июле-августе, после поездки Зеленского в Вашингтон. На данный момент американцы определяются с тем, в каком формате они могли бы принять участие в переговорах по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня заявил, что Минский формат нужно менять, поэтому он намерен найти новый вариант переговорного формата в ходе встреч с хозяином Белого дома Джо Байденом и главой Кремля Владимиром Путиным.

26 июня замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Москва согласится на появление США в переговорах по Донбассу только в том случае, если Вашингтон будет оказывать давление на Украину в вопросе "выполнения Минских соглашений".