У Зеленского объявили о подключении США к переговорам по Донбассу

Зеленский в июле отправится в Вашингтон на переговоры с Байденом / УНИАН

Уже в июле-августе, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом, могут появиться новости о подключении США к переговорам по Донбассу. Сейчас в Вашингтоне определяются, в каком формате американцы могут принять участие в дискуссии по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью изданию Главком чиновник сказал, что на днях состоялся саммит США и России в Женеве, а Вашингтон получил просьбу присоединиться к переговорам по Донбассу.

По его словам, в Штатах сейчас проводят консультации с Украиной и определяются с тем, в каком формате американцы примут участие в переговорах. В июле Зеленский поедет на встречу с Байденом в Вашингтон, и уже в период июль-август могут появиться новости по этому вопросу.Читайте такжеСделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе

"Уже заявлено о том, что американская сторона в коммуникации с представителями Украины определится, каким может быть вклад США. В июле состоится визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Поэтому именно в таком тайминге - июль-август - возможны новости по этим переговорам", - подчеркнул Михаил Подоляк.

США в переговорах по Донбассу

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что после визита Зеленского на встречу с Байденом ситуация по Донбассу может измениться. Существует сценарий, при котором Вашингтон присоединится к нормандскому формату. Это усилит позицию Украины, так как ФРГ и Франция действуют нерешительно в отношении России.

Представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш считает, что после встречи Байдена и Путина могут произойти определенные изменения в переговорном процессе по Донбассу. Причиной тому является заявление Путина, который сам предложил оформить участие США в минском процессе путем назначения спецпредставителя Госдепа.

В июле президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Вашингтон на встречу с главой США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудят интеграцию Киева в НАТО, американскую помощь и конфликт на Донбассе.