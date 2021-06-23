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Путин предложил подключить США к "Минску": у Кравчука назвали новый сценарий по Донбассу

23 июня 2021, 05:28
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Все на Западе, кроме США и Большой семерки, не решаются назвать Россию стороной конфликта на Донбассе, сказал Сергей Гармаш.

Путин,Байден
Встреча Байдена и Путина может привести к положительным изменениям по Донбассу – Гармаш / Reuters

Приезд главы ОБСЕ Анн Линде в Украину вряд ли можно назвать прогрессивным. Страны-партнеры Киева, кроме США и организации G7, не решаются обозначить РФ в качестве стороны военного конфликта на востоке украинского государства. Однако некоторый прогресс в переговорах по Донбассу возможен, так как российский президент Владимир Путин выступил за усиление участия Вашингтона в минском формате. Если Штаты назначат своего спецпредставителя, это может оживить переговоры. Процесс идет, но Москва и "ЛДНР" по-прежнему блокируют работу политической подгруппы. Об этом заявил представитель Киева в ТКГ Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что генеральный секретарь ОБСЕ, судя по всему, так и не решилась назвать Россию стороной российско-украинского конфликта на Донбассе. Намеки есть, однако прямого заявления нет. И если бы союзники Киева на Западе были более последовательны, то наверняка могла бы появиться возможность серьезного прогресса в переговорах по урегулированию конфронтации.Читайте такжеОсобый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений

"Прогресс (в переговорах по Донбассу) зависит от многих факторов. Трудно говорить о прогрессе как одном из последствий визита генсека ОБСЕ в Москву. Я так понял, что генсек ОБСЕ не решилась назвать Россию стороной конфликта. Все на это намекают в ОБСЕ, и наши западные партнеры, но никто, кроме США и заявлений G7… этот факт по крайней мере в ТКГ и "нормандской четверке" не озвучивается, кроме как Украиной. Поэтому если бы наши партнеры были более откровенны в выражении своих мнений, в том числе и в Москве перед Россией, то, наверное, было бы больше эффекта. Пока мы говорим о сторонах, не называя этих сторон, здесь трудно ожидать существенного прогресса", - сказал Гармаш.

При этом он считает, что ситуация может измениться к лучшему, так как по итогам саммита Путин фактически сам предложил усилить участие Вашингтона в минском процессе путем назначения спецпредставителя американского государства. Если так и будет, то произойдут определенные перемены.Читайте такжеКонфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина

"С другой стороны, я думаю, возможны некоторые подвижки, связанные с саммитом Байден/Путин. Оказывается, Путин сам предложил, чтобы США активнее включились в "минский" процесс. Я так понимаю, речь шла о спецпредставителе США по примеру Волкера. Думаю, такая коммуникация может привести к оживлению ситуации по крайней мере", - отметил украинский переговорщик.

Также он добавил, что дискуссия в рамках Трехсторонней контактной группы продолжается. Россия и подконтрольные Москве "ЛДНР" продолжают блокировать работу политической подгруппы, однако процесс идет.

"Совсем тупика нет, переговоры в ТКГ продолжаются. Хотя сегодня работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована, потому что представители и марионетки России по-прежнему хотят посадить за стол переговоров человека, осужденного в терроризме. Тем не менее, ТКГ завтра состоится", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в мае в ходе своей пресс-конференции сделал заявление о том, что Офис главы государства ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что встречу Зеленского и Путина организовать будет сложно. Однако если такие переговоры приведут к прорыву, то украинская сторона готов приложить максимальные усилия для их организации.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков 17 июня сказал, что Путин готов к переговорам с Зеленским. Но на данный момент стороны еще ни о чем конкретном не договорились.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук допустил, что после визита Зеленского в Вашингтон США могут подключиться к нормандскому формату. Политик видит в этом позитив и критикует Германию и Францию за недостаточно жесткую позицию в отношении России.

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