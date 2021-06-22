Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе

Сделки Байдена и Путина по Украине не будет - эксперт / Reuters

Главной целью Москвы является возвращение Украины в фарватер влияния российского государства, и это хорошо понимают в США. Главная интрига переговоров Байдена и Путина состоит в том, что Россия ждет от Соединенных Штатов оказания поддержки в реализации Минских соглашений. При этом точка зрения Вашингтона по вопросу Донбасса отличается от позиции Кремля. Осенью станет понятно, состоится ли американо-российское сотрудничество. Однако "сделка" по Украине вряд ли произойдет так как против этого выступит Конгресс. Об этом заявил эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли.

В комментарии Главреду он рассказал о том, что у США и России разные взгляды на имплементацию минских договоренностей. Если Байден пойдет на сделку с Путиным по Украине, то он столкнется с вызовом – американский глава государства обладает меньшими полномочиями, чем российский, и столкнется с Конгрессом, где Киев поддерживают как "демократы", так и "республиканцы".

"Возвращение Украины является приоритетом для Кремля и в Белом доме прекрасно это понимают. Представители РФ уже заявили, что надеются на помощь Вашингтона в реализации Минских соглашений, однако Байден на пресс-конференции в Женеве отметил, что взгляды Москвы и Вашингтона отличаются в путях их реализации. Именно в этом и состоит главная интрига. Если между Путиным и Байденом были достигнуты определённые договорённости по Украине, то необходимо понимать, что президент США имеет значительно меньше полномочий и ему необходима поддержка Конгресса, где существует двухпартийный консенсус по Украине", - считает Яли.Читайте такжеПрорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом

По его словам, каких-либо серьезных изменений ситуации или "сделок" по Украине как минимум в текущем году не будет. Причем уже осенью выяснится, имеет ли право на существование сотрудничество Вашингтона и Москвы.

"Так что серьёзных прорывов и "слива" Украины как минимум в этом году ожидать не стоит – уже осенью станет понятно, как и заявил Байден, состоится сотрудничество или нет. Украина точно не первая в этом списке и Путину еще нужно продемонстрировать способность оказывать поддержку по вопросам, которые интересуют Белый дом", - подчеркнул Максим Яли.

Встреча Байдена и Путина

Встреча хозяина Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве. На саммите США и России обсуждались вопросы урегулирования проблемных аспектов американо-российских отношений.

В Госдепе США по итогам встреча Байдена и Путина сделали заявление о том, что американский президент объявил главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, обсуждался вопрос и реализации Минских соглашений.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд говорила, что Штаты не планируют отменять санкции против России, запуск которых был связан с агрессией Москвы в отношении Украины.