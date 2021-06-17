В США после встречи Байдена и Путина заговорили о санкциях против РФ

США высказались о санкциях против РФ / Reuters

США не будут отменять или ослаблять санкции против России, которые были введены из-за агрессии против Украины.

Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Радио Свобода, об этом США сказали России во время саммита в Женеве.

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины", - заявила она.

Нуланд отметила, что президент США назвал Украину страной, в отношении которой Вашингтон имеет большие разногласия с Россией.

"Соединенные Штаты твердо преданы - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - добавила представитель Госдепа.

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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

В среду, 16 июня, состоялся саммит США и России, в рамках которого провели переговоры президент Штатов Джо Байден и глава РФ Владимир Путин. В ходе дискуссии стороны обсудили ряд актуальных вопросов американо-российских отношений.

Позже в Госдепе сделали заявление о том, что Байден на встрече с Путиным подтвердил поддержку Украины. Главы США и России также обсудили ситуацию достижения прогресса в процессе имплементации Минских соглашений.

Байден предупредил Путина о том, что если российские хакеры пойдут в атаку против 16 стратегических секторов американской инфраструктуры, Вашингтон примет серьезные ответные меры.