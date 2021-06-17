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Мощная поддержка Киева и слова Байдена: в США раскрыли детали переговоров с Путиным

17 июня 2021, 21:27
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У Байдена объяснили, почему хозяин Белого дома ни о чем не договаривался с Путиным по Украине.

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Байден не договаривался с Путиным об Украине, потому что это противоречит позиции Вашингтона - Госдеп / REUTERS

На саммите в Женеве президент США Джо Байден заявил главе РФ Владимиру Путину о решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Вашингтон придерживается точки зрения, согласно которой никаких договоренностей по украинскому государству не может быть без участия официального Киева. Об этом заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой она рассказала о том, что Штаты не намерены вести переговоры о Киеве без участия украинских представителей с другими странами, в том числе и с Россией.

"Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - указано в сообщении.Читайте такжеБайден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины

Также в МИД подчеркнули, что, по словам Нуланд, на саммите в Женеве президент Байден "четко и твердо" сказал Путину о поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины. Вашингтон не намерен менять свою точку зрения по данному вопросу.

Встреча Байдена и Путина

В среду, 16 июня, состоялся саммит США и России, в рамках которого провели переговоры президент Штатов Джо Байден и глава РФ Владимир Путин. В ходе дискуссии стороны обсудили ряд актуальных вопросов американо-российских отношений.

Позже в Госдепе сделали заявление о том, что Байден на встрече с Путиным подтвердил поддержку Украины. Главы США и России также обсудили ситуацию достижения прогресса в процессе имплементации Минских соглашений.

Байден предупредил Путина о том, что если российские хакеры пойдут в атаку против 16 стратегических секторов американской инфраструктуры, Вашингтон примет серьезные ответные меры.

новости России МИД Украины Владимир Путин Виктория Нуланд Джо Байден Дмитрий Кулеба новости Украины
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