Байден предупредил Путина об ударе: в Белом доме объявили о "красных линиях" для Вашингтона

Москву предупредили о последствиях в случае нанесения существенного урона инфраструктуре Вашингтона.
На встрече хозяина Белого дома Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве американцы предупредили Кремль об ответных мерах в том случае, если российские хакеры ударят кибератаками по ряду ключевых секторов США. Среди них сферы обороны, здравоохранения, оказания срочной медицинской помощи, информационные технологии, ядерные объекты, правительственные объекты и другие секторы. Об этом заявил журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
В своем Twitter-аккаунте он назвал ряд секторов, которые представляют стратегическое значение для США. Россию уже предупредили об активации американского кибернетического потенциала против Москвы в том случае, если россияне пойдут против них в атаку.
Стратегически важные секторы для США
- химическая промышленность
- торговые объекты
- система коммуникации
- жизненно важные производства
- плотины
- сфера обороны
- система оказания срочной медпомощи
- сфера здравоохранения
- объекты энергетики
- финансы
- сельское хозяйство/продовольственная сфера
- информационные технологии
- ядерные объекты
- правительственные учреждения
- транспорт
- объекты, имеющие отношение к водоснабжению
При этом на пресс-конференции после саммита в Женеве Байден уже говорил, что Вашингтон предостерег Москву от хакерских атак на ключевые американские секторы.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях
"Он (Путин, - ред.) знает об этом. Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - подчеркнул Джо Байден.
Встреча Байдена и Путина
В среду, 16 июня, в рамках саммита в Женеве состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов российско-американских отношений, а также ситуацию с конфликтом на Донбассе.
В Госдепе заявили, что Байден на встрече с Путиным подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. При этом лидеры двух государств поговорили о том, как достичь прогресса в процессе реализации Минских соглашений.