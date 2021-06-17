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Байден предупредил Путина об ударе: в Белом доме объявили о "красных линиях" для Вашингтона

17 июня 2021, 20:27

Москву предупредили о последствиях в случае нанесения существенного урона инфраструктуре Вашингтона.

Байден, Путин
Байден предостерег Путина от кибератак России против США / Фото Reuters

На встрече хозяина Белого дома Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве американцы предупредили Кремль об ответных мерах в том случае, если российские хакеры ударят кибератаками по ряду ключевых секторов США. Среди них сферы обороны, здравоохранения, оказания срочной медицинской помощи, информационные технологии, ядерные объекты, правительственные объекты и другие секторы. Об этом заявил журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

В своем Twitter-аккаунте он назвал ряд секторов, которые представляют стратегическое значение для США. Россию уже предупредили об активации американского кибернетического потенциала против Москвы в том случае, если россияне пойдут против них в атаку.

Стратегически важные секторы для США

  • химическая промышленность
  • торговые объекты
  • система коммуникации
  • жизненно важные производства
  • плотины
  • сфера обороны
  • система оказания срочной медпомощи
  • сфера здравоохранения
  • объекты энергетики
  • финансы
  • сельское хозяйство/продовольственная сфера
  • информационные технологии
  • ядерные объекты
  • правительственные учреждения
  • транспорт
  • объекты, имеющие отношение к водоснабжению

При этом на пресс-конференции после саммита в Женеве Байден уже говорил, что Вашингтон предостерег Москву от хакерских атак на ключевые американские секторы.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

"Он (Путин, - ред.) знает об этом. Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - подчеркнул Джо Байден.

Встреча Байдена и Путина

В среду, 16 июня, в рамках саммита в Женеве состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов российско-американских отношений, а также ситуацию с конфликтом на Донбассе.

В Госдепе заявили, что Байден на встрече с Путиным подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. При этом лидеры двух государств поговорили о том, как достичь прогресса в процессе реализации Минских соглашений.

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден
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