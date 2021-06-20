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Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений

20 июня 2021, 07:10
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Прогресса по Донбассу не будет, пока не пересмотрят Минские соглашения, считает Татьяна Иванова.

Война на Донбассе
Россией движут имперские амбиции, поэтому убеждать в изменении Минских соглашений нужно Запад - Татьяна Иванова / УНИАН

Для того, чтобы сторонам удалось достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе, следует внести существенные изменения в Минские соглашения. На данный момент договоренности не предусматривают компонент безопасности для выполнения многих пунктов соглашений. Украина должна объяснить Западу, что требования об особом статусе ОРДЛО и изменениях в Конституцию потеряли актуальность, так как Киев провел реформу децентрализации. Об этом заявила участница ТКГ Татьяна Иванова.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что украинское государство должно работать с Минскими соглашениями, которые были подписаны в сложных условиях. Однако до тех пор, пока в договоренности не будут внесены существенные изменения, нельзя добиться прогресса в переговорах по Донбассу.

"Действительно, Минские соглашения несовершенны. Они подписывались в тех условиях, в которых подписывались. Вряд ли в тех условиях было возможно подписать другое. Но мы должны работать с тем, что есть. Абсолютно верно сказал первый президент Украины, что пока не будут внесены коренные изменения в соглашения, мы не сможем продвигаться, поскольку в Минских соглашениях не гарантирована составляющая безопасности для выполнения многих пунктов. И пока не будут внесены такие изменения, чтобы можно было гарантировать безопасность выполнения других пунктов Минских соглашений, по ним нельзя продвинуться", - считает Иванова.

Кроме того, по ее словам, Киев должен объяснить Западу, что требования об особом статусе Донбасса и изменениях в Конституцию уже не актуальны. Уже после подписания соглашений Украина провела реформу децентрализации, после чего местные власти получили значительные полномочия. Поэтому, старые требования, учитывая новые реалии, нужно пересмотреть.

"Нужно доносить до наших международных партнеров, что когда подписывались Минские соглашения, у нас еще не прошла реформа децентрализации, на тот момент местные власти не имели столько полномочий, у нас не было местных громад, которые сейчас имеют большой объем полномочий, больше, чем районные и областные советы. Теперь требования изменений Конституции о каких-то там особых статусах, учитывая то, что у нас прошла децентрализация, должны быть пересмотрены. Но России это не интересно, у них имперские интересы, поэтому они даже не рассматривают эти вопросы. Но это важно доносить до международного сообщества", - подчеркнула Татьяна Иванова.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в мае в ходе пресс-конференции сделал заявление о том, что Офис главы государства уже ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что встречу Зеленского и Путина организовать будет сложно. Однако Киев готов приложить для этого максимальные усилия в том случае, если такие переговоры приведут к прогрессу в решении российско-украинского конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 июля сказал, что Путин готов к переговорам с Зеленским. Однако пока нет прогресса в договоренностях по данному вопросу.

Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что стороны должны провести ревизию Минских соглашений. Их нужно пересмотреть таким образом, чтобы они были выгодны Киеву.

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