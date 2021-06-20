Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу

Германия и Франция, в отличие от США, не демонстрируют твердой позиции по конфликту России и Украины - Кравчук / УНИАН

После визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон ситуация по Донбассу наверняка изменится. Киев продолжит работу над Минскими соглашениями, а США могут присоединиться к нормандскому формату. Подключение Штатов станет серьезным шагом по урегулированию конфликта, так как Германия и Франция, лидеры которых не призывают освободить украинские территории, демонстрируют страх и не могут подчеркнуть статус России как стороны конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В интервью телеканалу Дом он рассказал о том, что ситуация вокруг конфликта на Донбассе может измениться после поездки Зеленского в Вашингтон на переговоры с Байденом

"Думаю, что, наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться", - считает Кравчук.

По его словам, Украина будет продолжать работать над внесением изменений в Минские соглашения, а США присоединятся к переговорному процессу в рамках нормандского формата.Читайте такжеОсобый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений

"Мы продолжим дипломатическую работу вокруг Минских соглашений. Думаю, что это одно из намерений, что к Нормандскому формату присоединятся США. Более точная формулировка, думаю, будет позже", - сказал политик.

Также он добавил, что если Вашингтон все-таки подключится к переговорам по Донбассу, такой шаг поспособствует положительным изменениям в процессе. К примеру, сейчас существенной проблемой является позиция Франции и Германии, которые не могут обозначить Россию стороной конфликта на Донбассе, а также не призывают Москву к деоккупации украинских территорий. В такой ситуации, когда нет конкретных договоренностей и пошагового плана, сложно продвинуться вперед в переговорном процессе.Читайте такжеКонфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина

"Потому что нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, агрессор – Россия, и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать. Потому что просто ходить вокруг горячей каши и бояться к ней подойти – это позиция очень общая и очень неконкретная. Без точных формулировок, без дат, без ответственных людей за их выполнение, и последствий, которые будут нести те, кто откажется их выполнять", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время своей пресс-конференции заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи украинского гаранта с российским главой государства Владимиром Путиным.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встречу Зеленского и Путина организовать будет очень сложно, однако в Киеве готовы приложить максимальные усилия для обеспечения диалога в том случае, если такие переговоры помогут урегулировать российско-украинский конфликт.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июня сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским. Однако стороны пока не достигли каких-либо конкретных договоренностей.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. Однако их ревизия не должна быть связана исключительно с интересами Москвы.