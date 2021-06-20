УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу

20 июня 2021, 19:45
Прослушать новость
Остановить

Ситуация в переговорах по Донбассу может измениться после визита Зеленского в Вашингтон, считает Леонид Кравчук.

Кравчук
Германия и Франция, в отличие от США, не демонстрируют твердой позиции по конфликту России и Украины - Кравчук / УНИАН

После визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон ситуация по Донбассу наверняка изменится. Киев продолжит работу над Минскими соглашениями, а США могут присоединиться к нормандскому формату. Подключение Штатов станет серьезным шагом по урегулированию конфликта, так как Германия и Франция, лидеры которых не призывают освободить украинские территории, демонстрируют страх и не могут подчеркнуть статус России как стороны конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В интервью телеканалу Дом он рассказал о том, что ситуация вокруг конфликта на Донбассе может измениться после поездки Зеленского в Вашингтон на переговоры с Байденом

"Думаю, что, наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться", - считает Кравчук.

По его словам, Украина будет продолжать работать над внесением изменений в Минские соглашения, а США присоединятся к переговорному процессу в рамках нормандского формата.Читайте такжеОсобый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений

"Мы продолжим дипломатическую работу вокруг Минских соглашений. Думаю, что это одно из намерений, что к Нормандскому формату присоединятся США. Более точная формулировка, думаю, будет позже", - сказал политик.

Также он добавил, что если Вашингтон все-таки подключится к переговорам по Донбассу, такой шаг поспособствует положительным изменениям в процессе. К примеру, сейчас существенной проблемой является позиция Франции и Германии, которые не могут обозначить Россию стороной конфликта на Донбассе, а также не призывают Москву к деоккупации украинских территорий. В такой ситуации, когда нет конкретных договоренностей и пошагового плана, сложно продвинуться вперед в переговорном процессе.Читайте такжеКонфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина

"Потому что нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, агрессор – Россия, и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать. Потому что просто ходить вокруг горячей каши и бояться к ней подойти – это позиция очень общая и очень неконкретная. Без точных формулировок, без дат, без ответственных людей за их выполнение, и последствий, которые будут нести те, кто откажется их выполнять", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время своей пресс-конференции заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи украинского гаранта с российским главой государства Владимиром Путиным.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встречу Зеленского и Путина организовать будет очень сложно, однако в Киеве готовы приложить максимальные усилия для обеспечения диалога в том случае, если такие переговоры помогут урегулировать российско-украинский конфликт.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июня сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским. Однако стороны пока не достигли каких-либо конкретных договоренностей.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. Однако их ревизия не должна быть связана исключительно с интересами Москвы.

новости США новости Германии Леонид Кравчук новости Украины новости Франции новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от ракаВрачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака Кива и Тищенко подрались в Раде: полное видео бояКива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погодаУкраину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Шесть причин, почему вы не голодны по утрамШесть причин, почему вы не голодны по утрам Илларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с ПутинымИлларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с Путиным

Последние новости

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу

19:44

Гороскоп на завтра 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:15

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

Реклама
19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

18:38

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

Реклама
14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

12:09

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

11:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

Реклама
07:10

Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Видео

06:30

Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" мнение

06:02

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

05:28

Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина Видео

05:02

День отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не только Фото Видео

03:50

"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

03:02

Эксперт объяснил, почему Путина распнут его же последователи Видео

01:17

Досрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы Зеленского Видео

00:51

"Украина превратилась в страну-наркомана": эксперт объяснил, почему нужно отказаться от кредитов МВФ Видео

00:49

В Крыму разразились резким заявлением в адрес Украины после слов Данилова о воде на полуострове Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять