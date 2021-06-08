Встреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к Украине

В Белом доме ждут от Украины реформы судебной системы и борьбы с коррупцией / Reuters

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Киев должен достичь прогресса в реформах. Речь идет об обеспечении независимости судебной реформы, достижении изменений в корпоративном управлении и реализации законов, направленных на борьбу с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе своего выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям американского Сената он рассказал о том, что в Белом доме перед приездом Зеленского в Вашингтон и встречей с Байденом хотели бы видеть успехи Украины по вопросам реформ.

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и тщательно выбираемую и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным. А также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Переговоры Зеленского и Байдена

Во вторник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой американского государства Джо Байдена. Хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства приехать с визитом в Вашингтон. При этом Байден пообещал Зеленскому поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Путиным.

Как рассказали в Офисе президента, в ходе переговоров Зеленский и Байден обсудили вопросы войны на Донбассе, ситуацию с Северным потоком-2 и интеграцию Украины в Североатлантический альянс. В июле Зеленский должен приехать в Вашингтон на переговоры с Байденом, в рамках которых будут обсуждаться детали саммита США и России в Женеве.

Позже на Банковой проинформировали о том, что Зеленский в ходе разговора с Байденом предложил создать четкий план вступления Украины в НАТО, который должен быть привязан к календарным датам.