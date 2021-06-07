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У Зеленского сделали заявление о деталях разговора с Байденом и поездки в Вашингтон

7 июня 2021, 22:08

Зеленский и Байден обсудят в Вашингтоне итоги встречи американского президента с Путиным.

Зеленский
Зеленский отправится в Вашингтон в июле - Офис президента / УНИАН

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден обсудили ситуацию на Донбассе, достройку газопровода Северный поток-2, интеграцию Киева в НАТО, а также инициативы по деолигархизации. Зеленский отправится в Вашингтон в июле, где лично обсудит с Байденом подробности его встречи с российским президентом Путиным. Об этом заявил глава Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что Байден дал Киеву гарантии безопасности в связи с возможным запуском российского газопровода Северный поток-2. Зеленский, в свою очередь, указал на политические аспекты ситуации с трубопроводом.

"Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности. Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток-2" - это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - сказал Подоляк.Читайте такжеБайден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон

Кроме того, Зеленский и Байден обсудили возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Реализация такого сценария предполагает значительное усиление Киевом своих возможностей в сфере безопасности.

Также стороны обговорили аспекты российско-украинского конфликта на востоке Украины.

"Не обошли вниманием и детальное обсуждение ситуации на Донбассе и периодические появления там российских попыток эскалации", - уточнил советник Ермака.

Помимо этого, лидеры Украины и США поговорили о проекте деолигархизации. Байден поддержал Зеленского в направлении снижения уровня влияния крупного бизнеса на украинский политический процесс.Читайте такжеЗеленский назвал сроки встречи с Байденом в США

При этом Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон уже в июле. В ходе встречи президенты США и Украины обсудят американо-российский саммит в Женеве.

"Байден пригласил украинского президента в Вашингтон в июле, чтобы как раз обсудить итоги тех саммитов, в которых примет участие Джо Байден в июне. Прежде всего, итоги встречи с Путиным", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он разочарован решением США по Северному потоку-2. Причем решение об отказе Штатами от санкций против Nord Stream AG он узнал из прессы. Зеленский призвал Байдена провести встречу и остановить российский энергетический проект.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июня призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. По словам чиновника, сторонам следует обсудить вопрос Северного потока-2 перед тем, как Байден проведет встречу с Путиным.

Позже Подоляк анонсировал телефонный разговор президента Зеленского с главой Белого дома Байденом. Советник Ермака утверждал, что главы государств должны обсудить вопросы конфликта России и Украины, а также аспекты безопасности.

новости США Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины
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