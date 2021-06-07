У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад

У Байдена остался шанс остановить Северный поток-2, - Офис президента / Reuters

Президент США Джо Байден перед тем, как состоится его встреча с главой РФ Владимиром Путиным, должен обсудить вопрос Северного потока-2 с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Решение вопроса с газопроводом четко показывает, что слова Запада расходятся с делом. Наступает решающий момент, когда Байден может запустить механизм остановки строительства российского трубопровода. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Укринформу он рассказал о том, что тема достройки СП-2 нуждается в более последовательном обсуждении. Никто не должен сомневаться в проблемах, которые принесет завершения российского энергетического проекта. На эту темы должны были бы поговорить Байден и Зеленский перед саммитом США и России в Швейцарии.

"Тема строительства "Северного потока-2" не должна быть сугубо кабинетной, сугубо политической. Это то, о чем должен быть разговор и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества. Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта обойдется без последствий. В том числе, и эту тему было бы справедливо обсудить на переговорах между президентами Украины и США перед тем, как состоится саммит лидеров Америки и России", - считает Подоляк.Читайте такжеБывший глава СБУ раскрыл шансы Украины на крах СП-2 и предупредил Европу об ударе

По его словам, президент Зеленский продолжает работу на внешнеполитическом уровне, продвигая позицию Украины по ряду вопросов. Что касается, СП-2, то этот прецедент показывает, насколько далеки заявления Запада от реальных дел. У Байдена остается последняя возможность остановить сооружение российского газопровода.

"Окончание строительства "Северного потока-2" абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают. Сейчас решающий момент: когда президент Байден еще может применить имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию "Северного потока-2", - сказал Подоляк.Читайте такжеСеверный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"

Также советник Ермака подчеркнул, что вопрос российского газопровода СП-2 является не только ударом по транзиту Украины и сдерживании агрессии России в отношении Киева и Восточной Европы, но и выбором между победой и поражением Запада в борьбе с Москвой.

Северный поток-2 новости

Президент Владимир Зеленский недавно в ходе встречи с американской делегацией в Киеве сказал о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны остановить реализацию проекта Северный поток-2. Российский трубопровод представляет серьезную угрозу безопасности Украины.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинская сторона попросила Германию включить Киев в переговоры Берлина и Вашингтона по СП-2. По словам дипломата, Украина должна участвовать в дискуссии, которая связана с ее национальными интересами.

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что могут возникнуть новые проблемы с газопроводом Северный поток-2 на этапе сертификации и страхования трубы.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что новый удар по СП-2 ожидается уже осенью. К власти в Германии может придти Партия зеленых, после чего США попытаются остановить достройку газопровода.