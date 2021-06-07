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"Как Майкл Джордан": Зеленский надеется, что Байден обманет Путина

7 июня 2021, 07:09
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Президент Украины прокомментировал решение Вашингтона относительно санкций против СП-2 и заявил, что лишь США способны остановить строительство газопровода.

Зеленский
Зеленский назвал Северный поток-2 оружием Кремля / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен и разочарован из-за решения США относительно санкций против строительства трубопровода Северный поток-2. При этом он уверен, что Джо Байден все еще может остановить СП-2.

В интервью Axios Зеленский назвал Северный поток-2 оружием Кремля и отметил, что решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к Штатам. По словам президента, он узнал о решении не вводить санкции против компании-оператора проекта трубопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига из прессы.

"К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Я в самом деле думал, что касается Северного потока-2, что США, скажем так, оставались последним оплотом", - сказал Зеленский.

По его мнению, только США способны остановить строительство газопровода.

"В конце концов, я все еще верю, что Байден - это Джордан в политике", - сказал он.

Зеленский вспомнил, как легендарный баскетболист Майкл Джордан сначала давал соперникам "ложное чувство победы", а затем "забирал победу в самую последнюю минуту".

"Это напоминает мне, как раньше играл Майкл Джордан, мой любимый баскетболист. Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего противника, иногда демонстрируя притворную слабость. У него было множество секретных финтов, чтобы заставить своего противника расслабиться и навязать ему свою собственную тактику, внушая ложное ощущение близкой победы", - пояснил Зеленский.

Читайте такжеБайден отказался от санкций против СП-2: эксперт раскрыл тайный умысел СШАУкраинский лидер надеется, что "последний трехочковый" Байдена еще не попал в корзину - он верит, что это часть тактики Вашингтона.

При этом Зеленский считает, что в обратном случае это может привести к неприятным последствиям для США.

"Если это не так, это будет разочарованием не только для меня. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличный шанс преобладать над Соединенными Штатами", - отметил президент Украины.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Байденом в любой точке мира перед встречей президента США с российским лидером Владимиром Путиным.

Санкции США против Северного потока-2

21 мая министерство финансов США официально объявило о введении санкций против некоторых компаний и судов, занятых в строительстве Северного потока - 2. В этом санкционном списке, однако, отсутствовала компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне назвали такое решение обеспечением национальных интересов американского государства.

Позже президент США Джо Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику членов Конгресса.

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