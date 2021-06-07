Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до предстоящего саммита лидеров США и России.

При этом Зеленский уточнил в интервью сайту Axios, что из-за графика президента США его встреча с Байденом может не состояться до 16 июня.

"Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что представители Белого дома пока что не связывались с украинскими властями для консультаций относительно американо-российского саммита.

"Еще нет, и я полагаю, решение лежит на них", — сказал Зеленский и добавил, что если США решат не совещаться с Украиной, то это будет большой ошибкой.

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Встреча Байдена и Путина

24 мая прошли консультации Вашингтона и Москвы перед саммитом двух государств и встречей президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение провести мероприятие и опубликовали соответствующие заявления.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.

Позже СМИ сообщили, что саммит Байдена и Путина может состояться не в Женеве, а в имении Lohn, которое находится неподалеку от Берна – столицы Швейцарии.

Во время саммита США планируют поднять ряд вопросов. В частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на встрече Байдена и Путина будут обсуждаться вопросы американо-российских отношений. Однако он допустил обсуждение Украины.