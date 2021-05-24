США и Россия подтвердили встречу Байдена и Путина

В Кремле впервые подтвердили встречу Путина и Байдена / Reuters

Москва согласилась на проведение саммита России и США, в рамках которого состоится встреча президента России Владимира Путина и хозяина Белого Дома Джо Байдена. В Белом доме также назвали американо-российское мероприятие запланированным и выпустили практически идентичное заявление. О сроках проведения саммита и месте встречи будет объявлено позже.

Как говорится в заявлении Совета безопасности РФ по итогам переговоров секретаря Совбеза Николая Патрушева с помощником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном, которые состоялись в понедельник, 24 апреля, в Женеве, прошла важная встреча на пути запланированного саммита США и России. Сроки и место проведения встречи будут уточнены со временем.

"Состоявшаяся (в Женеве) встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении российского Совбеза.

Примечательно, ранее в Кремле и МИД РФ не подтверждали, что российский президент Владимир Путин официально готов провести встречу с американским главой государства Джо Байденом.Читайте такжеЖурналист объяснил, почему Кремль опасается встречи Путина и Байдена

Как указано в сообщении, Патрушев и Салливан в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, связанных с российско-американскими интересами и акцентировали внимание на ситуации со стратегической стабильностью. Стороны допустили, что по определенным направлениям могут быть выработаны решения, которые устроят и Москву, и Вашингтон. При этом они допустили нормализацию отношений двух стран.

"Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене", - утверждают в Совбезе РФ.Читайте такжеПутин добился своего и теперь снижает накал - Байден пошел на диалог

Примечательно, в Белом доме опубликовали практически идентичное по тексту и содержанию заявление. У Байдена официально заявили, что саммит США и России находится в статусе "запланированного".

"Встреча стала важным шагом в подготовке к запланированному российско-американскому саммиту, дата и место проведения которого будут объявлены позже", - говорится в сообщении американской администрации.

Также в Белом доме подтвердили, что представители Москвы и Вашингтона обсуждали вопросы стратегической безопасности, и также не исключили достижения компромисса по ряду направлений.

"Обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, с акцентом особого внимания теме стратегической стабильности. Стороны выразили уверенность, что взаимоприемлемые решения могут быть найдены по ряду направлений", - подчеркивается в заявлении.

Встреча Байдена и Путина