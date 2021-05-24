США и Россия подтвердили встречу Байдена и Путина

Вашингтон и Москва намерены искать пути достижения компромисса.
Москва согласилась на проведение саммита России и США, в рамках которого состоится встреча президента России Владимира Путина и хозяина Белого Дома Джо Байдена. В Белом доме также назвали американо-российское мероприятие запланированным и выпустили практически идентичное заявление. О сроках проведения саммита и месте встречи будет объявлено позже.
Как говорится в заявлении Совета безопасности РФ по итогам переговоров секретаря Совбеза Николая Патрушева с помощником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном, которые состоялись в понедельник, 24 апреля, в Женеве, прошла важная встреча на пути запланированного саммита США и России. Сроки и место проведения встречи будут уточнены со временем.
"Состоявшаяся (в Женеве) встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении российского Совбеза.
Примечательно, ранее в Кремле и МИД РФ не подтверждали, что российский президент Владимир Путин официально готов провести встречу с американским главой государства Джо Байденом.Читайте такжеЖурналист объяснил, почему Кремль опасается встречи Путина и Байдена
Как указано в сообщении, Патрушев и Салливан в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, связанных с российско-американскими интересами и акцентировали внимание на ситуации со стратегической стабильностью. Стороны допустили, что по определенным направлениям могут быть выработаны решения, которые устроят и Москву, и Вашингтон. При этом они допустили нормализацию отношений двух стран.
"Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене", - утверждают в Совбезе РФ.Читайте такжеПутин добился своего и теперь снижает накал - Байден пошел на диалог
Примечательно, в Белом доме опубликовали практически идентичное по тексту и содержанию заявление. У Байдена официально заявили, что саммит США и России находится в статусе "запланированного".
"Встреча стала важным шагом в подготовке к запланированному российско-американскому саммиту, дата и место проведения которого будут объявлены позже", - говорится в сообщении американской администрации.
Также в Белом доме подтвердили, что представители Москвы и Вашингтона обсуждали вопросы стратегической безопасности, и также не исключили достижения компромисса по ряду направлений.
"Обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, с акцентом особого внимания теме стратегической стабильности. Стороны выразили уверенность, что взаимоприемлемые решения могут быть найдены по ряду направлений", - подчеркивается в заявлении.
Встреча Байдена и Путина
- Американский президент Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путины, в ходе которых предложил ему провести встречу в Европе для обсуждения американо-российских отношений.
- Отношения Штатов и РФ после этого разговора ухудшились: Вашингтон и Москва обменялись санкциями, а российские власти включили США в список недружественных стран.
- Однако переговоры по встрече Путина и Байдена по-прежнему продолжаются. В Кремле говорили, что саммит России и США может состояться в июне.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что переговоры Байдена и Путина могут пройти уже в ближайшие недели. Вероятное место встречи – Исландия.
- Швейцарская газета Tages-Anzeiger и журналист американского телеканала Джефф Беннет сообщили о том, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, состоится в ближайшие две недели в Женеве.