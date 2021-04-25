В Кремле раскрыли вероятные сроки встречи Путина и Байдена

Встреча лидеров России и США зависит от определенных факторов, считает Юрий Ушаков.
Встреча президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена может состояться уже в июне. Однако возможность проведения переговоров зависит от ряда определенных факторов. Об этом заявил помощник российского главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
В эфире телеканала Россия 1 он рассказал о том, что встреча Путина и Байдена может в ближайшем будущем. Впрочем, дискуссия глав двух государств зависит от определенных условий.
"Называют июнь, даже есть конкретные даты… ну, я пока не буду о них говорить... июнь", - сказал Ушаков.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва рассматривает возможность встречи Путина и Байдена. Российская сторона положительно относится к перспективам таких переговоров.Читайте такжеБайден отреагировал на заявление Путина в ходе саммита по климату
"По поручению президента России Владимира Путина я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - сказал российский министр иностранных дел.
Переговоры Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
- 15 апреля США ввели новые санкции против РФ. Под американские ограничения попали 6 российских технологических компаний, а также 32 юридических и физических лица. Помимо этого, Вашингтон выдворил 10 российских дипломатов.
- На следующий день, 16 апреля, Россия ввела ответные санкции в отношении Штатов. Россияне приняли решение о высылке американских дипломатов и внесли в "черные списки" высокопоставленных чиновников из США.
- Позже в МИД России сделали заявление о том, что Москва сомневается в возможности проведения встречи Путина и Байдена из-за новых санкций США.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что встреча Байдена и Путина пройдет только при определенных условиях. При этом нельзя уверенно сказать, что такое мероприятие состоится.