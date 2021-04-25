В Кремле раскрыли вероятные сроки встречи Путина и Байдена

В Кремле заявили, что встреча Путина и Байдена может состояться уже в июне / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена может состояться уже в июне. Однако возможность проведения переговоров зависит от ряда определенных факторов. Об этом заявил помощник российского главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

В эфире телеканала Россия 1 он рассказал о том, что встреча Путина и Байдена может в ближайшем будущем. Впрочем, дискуссия глав двух государств зависит от определенных условий.

"Называют июнь, даже есть конкретные даты… ну, я пока не буду о них говорить... июнь", - сказал Ушаков.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва рассматривает возможность встречи Путина и Байдена. Российская сторона положительно относится к перспективам таких переговоров.Читайте такжеБайден отреагировал на заявление Путина в ходе саммита по климату

"По поручению президента России Владимира Путина я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - сказал российский министр иностранных дел.

Переговоры Байдена и Путина