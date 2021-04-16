У Лаврова предупредили о срыве встречи Путина и Байдена

Планы по встрече Путина и Байдена будут пересмотрены - МИД РФ / Reuters

Официальная Москва положительно отреагировала на инициативу президента США Джо Байдена по проведению встречи с главой РФ Владимиром Путиным и поиску диалога двух государств. Однако теперь это предложение изучается в контексте новых американских санкций против России. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

На своей странице в социальной сети Facebook она напомнила о том, что Москва получила сигнал о заинтересованности Вашингтона в установлении конструктивных отношений с Россией. Речь идет, в том числе, и о планах проведения саммита двух государств. Однако теперь, после того как США ввели новые санкции в отношении России, инициатива Байдена будет пересмотрена.Читайте такжеУ Байдена сделали заявление о планах на встречу с Путиным

"Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации", - подчеркнула Мария Захарова.

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