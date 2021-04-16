У Лаврова предупредили о срыве встречи Путина и Байдена

Россию не устраивает новое обострение российско-американских отношений.
Официальная Москва положительно отреагировала на инициативу президента США Джо Байдена по проведению встречи с главой РФ Владимиром Путиным и поиску диалога двух государств. Однако теперь это предложение изучается в контексте новых американских санкций против России. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
На своей странице в социальной сети Facebook она напомнила о том, что Москва получила сигнал о заинтересованности Вашингтона в установлении конструктивных отношений с Россией. Речь идет, в том числе, и о планах проведения саммита двух государств. Однако теперь, после того как США ввели новые санкции в отношении России, инициатива Байдена будет пересмотрена.Читайте такжеУ Байдена сделали заявление о планах на встречу с Путиным
"Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации", - подчеркнула Мария Захарова.
Отношения США и России
- Телефонные переговоры президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным состоялись 13 апреля. В ходе разговора Байден призвал Путина прекратить военное давление на Украину и предложил провести встречу на территории одной из европейских стран.
- В Госдепе США позже уточнили, что Байден предложил Путину встречу уже в ближайшие недели.
- США 15 апреля запустили новые санкции против РФ по обвинению во вмешательстве Москвы в избирательный процесс США и кибератаках. Под ограничения Вашингтона попали 6 российских технологических компаний, а также 32 физических и юридических лица. Также американцы решили выслать 10 российских дипломатов.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 16 апреля сказал, что Путин во время телефонного разговора предлагал Байдену встречу в ближайшие дни без дополнительных условий.