В Кремле раскрыли новые детали разговора Путина и Байдена

Россия готова пойти на диалог с США, утверждает Дмитрий Песков.
Именно российский президент Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. Никаких дополнительных условий для проведения переговоров глава Кремля не называл. Заявление Байдена о встрече пересекается с инициативой, озвученной Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, в пятницу, 16 апреля, спикер Кремля сказал российским журналистам о том, что Путин предлагал Байдену провести встречу уже в ближайшие дни. Причем без каких-либо условий.
"Президент Путин говорил о том, чтобы провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. О каких-либо условиях он не говорил", - сказал Песков.
По его словам, инициатива Байдена о встрече с Путиным похожа на тот вариант переговоров, который предложил российский президент. В Кремле намерены изучить ситуацию. Ответ Москвы будет после того, как решение примет Владимир Путин.
"Что касается самого выступления президента Байдена, то предложение о встрече во многом пересекается с предложением, которое ранее озвучил президент Путин. Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России", - добавил представитель Кремля.Читайте такжеВ Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена
Также он подчеркнул, что Россия и США не могут договориться о сотрудничестве, при котором будут соблюдаться интересы двух государств. Однако Москва и Вашингтон готовы идти на диалог для нормализации отношений.
Примечательно, в заявлении Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Байдена указано, что именно американский президент стал инициатором проведения встречи на высшем уровне.
В сообщении Белого дома также отмечено, что конкретно Байден предложил Путину провести переговоры.
Переговоры Байдена и Путина
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома призвал Кремль к деэскалации ситуации у границ Украины и предложил Путину провести встречу в одной из стран Европы.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен также уточнил, что Байден выступил с инициативой о переговорах с Путиным уже в ближайшие недели.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что новые санкции США против России вряд ли положительно отразятся на перспективах организации встречи Путина и Байдена. По его словам, переговоры идут, однако встречу на высшем уровне невозможно организовать в ближайшие недели.