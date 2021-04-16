В Кремле раскрыли новые детали разговора Путина и Байдена

Путин предлагал Байдену провести встречу в ближайшие дни - Песков / Reuters

Именно российский президент Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. Никаких дополнительных условий для проведения переговоров глава Кремля не называл. Заявление Байдена о встрече пересекается с инициативой, озвученной Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, в пятницу, 16 апреля, спикер Кремля сказал российским журналистам о том, что Путин предлагал Байдену провести встречу уже в ближайшие дни. Причем без каких-либо условий.

"Президент Путин говорил о том, чтобы провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. О каких-либо условиях он не говорил", - сказал Песков.

По его словам, инициатива Байдена о встрече с Путиным похожа на тот вариант переговоров, который предложил российский президент. В Кремле намерены изучить ситуацию. Ответ Москвы будет после того, как решение примет Владимир Путин.

"Что касается самого выступления президента Байдена, то предложение о встрече во многом пересекается с предложением, которое ранее озвучил президент Путин. Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России", - добавил представитель Кремля.Читайте такжеВ Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена

Также он подчеркнул, что Россия и США не могут договориться о сотрудничестве, при котором будут соблюдаться интересы двух государств. Однако Москва и Вашингтон готовы идти на диалог для нормализации отношений.

Примечательно, в заявлении Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Байдена указано, что именно американский президент стал инициатором проведения встречи на высшем уровне.

В сообщении Белого дома также отмечено, что конкретно Байден предложил Путину провести переговоры.

Переговоры Байдена и Путина