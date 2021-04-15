В Кремле ответили на новую инициативу США по встрече Байдена и Путина

Россия допускает введение ответных санкций против США, сказал Дмитрий Песков.
Возможные новые санкции Вашингтона в отношении Москвы вряд ли положительно отразятся на перспективах встречи президента России Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом. Вопрос переговоров прорабатывается, однако двустороннюю встречу нельзя организовать в течение ближайших недель. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, спикер Кремля считает, что новые ограничения США в отношении России не поспособствуют проведению встречи Путина и Байдена.
"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - заверил Песков.
Также, по его словам, встречу нельзя организовать в течение ближайших нескольких недель. Данный вопрос анализируется.
"Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа", - сказал он, очевидно, в ответ на слова госсекретаря США Блинкена о том, что Байден предложил встретиться с Путиным уже в ближайшее время.
Также он добавил, что в Кремле пока не готовы комментировать неофициальную информацию о возможных новых санкциях Вашингтона против Москвы. Однако не исключен сценария введения ответных ограничений со стороны РФ.Читайте такжеВ Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена
"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле - взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уже 15 апреля США намерены ввести новые санкции в отношении России. На этот раз ограничения могут быть направлены против суверенного долга РФ. Также Вашингтон планирует запустить ограничения против 12 физических и 20 юридических лиц. Предполагается и высылка американских дипломатов.
Переговоры Байдена и Путина
- Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина прошли 13 апреля. Во время дискуссии Байден призвал Путина снизить напряженность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины. Также он предложил Путину провести переговоры на территории одного из европейских государств.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что идет обсуждение встречи Путина и Байдена. На данный момент Москва рассматривает возможность участия Путина в конференции по климату, которую организовывает Вашингтон.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Москвой. По его словам, Байден предложил Путину провести встречу уже в ближайшие недели