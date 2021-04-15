В Кремле ответили на новую инициативу США по встрече Байдена и Путина

Встречу Путина и Байдена в ближайшие недели организовать не удастся - Песков / Reuters

Возможные новые санкции Вашингтона в отношении Москвы вряд ли положительно отразятся на перспективах встречи президента России Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом. Вопрос переговоров прорабатывается, однако двустороннюю встречу нельзя организовать в течение ближайших недель. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля считает, что новые ограничения США в отношении России не поспособствуют проведению встречи Путина и Байдена.

"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - заверил Песков.

Также, по его словам, встречу нельзя организовать в течение ближайших нескольких недель. Данный вопрос анализируется.

"Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа", - сказал он, очевидно, в ответ на слова госсекретаря США Блинкена о том, что Байден предложил встретиться с Путиным уже в ближайшее время.

Также он добавил, что в Кремле пока не готовы комментировать неофициальную информацию о возможных новых санкциях Вашингтона против Москвы. Однако не исключен сценария введения ответных ограничений со стороны РФ.Читайте такжеВ Кремле заявили об условии Москвы для встречи Путина и Байдена

"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле - взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уже 15 апреля США намерены ввести новые санкции в отношении России. На этот раз ограничения могут быть направлены против суверенного долга РФ. Также Вашингтон планирует запустить ограничения против 12 физических и 20 юридических лиц. Предполагается и высылка американских дипломатов.

Переговоры Байдена и Путина