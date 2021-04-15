Новые санкции США коснутся суверенного долга РФ: рубль уже начал падение

Ряд СМИ пишет о том, что о новых ограничениях объявят сегодня. Среди прочего, речь идет о возможной высылке российских дипломатов.
Уже в четверг, 15 апреля, США могут объявить о новых санкциях против России. Их планируют ввести в связи с информацией о том, что российская сторона ответственна за взлом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешивалась в выборы президента США.
Как информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Штаты вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций.
По данным собеседников издания, среди россиян, против которых Штаты собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.
Как пишет издание Politico, в новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода Северный поток 2.
В свою очередь, The New York Times сообщает со ссылкой на источники, что новый пакет антироссийских санкций, о которых США намерены объявить сегодня, должен коснуться суверенного долга РФ.
"Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны", - пишет газета.
Отметим, ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана.
Рубль уже усилил падение
На фоне сообщений СМИ о том, что санкции США могут коснуться госдолга России, утром 15 апреля на Московской бирже доллар и евро выросли в цене, а рубль заметно падает к бивалютной корзине.
Доллар вырос до 76,4725 руб. (+60,25 коп. по отношению к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,54 руб. (+60 копеек к закрытию среды).
Кибертака в США - что известно:
О массовой кибератаке в США стало известно в декабре 2020 года. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Как сообщал Главред, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на данях заявила, что Белый дом продолжит санкционную политику и давление на Москву несмотря на то, США готовы работать над саммитом президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
Телефонный разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:
- 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
- В Белом доме сообщили, что в ходе разговора президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.
- Кроме того, Байден предложил Путину встретиться, но не в США или России, а на территории третьей страны.
- Также лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений.
- Это уже второй разговор Байдена и Путина. Первый состоялся в январе 2021 года.
- Позже стало известно, что Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели.