Новые санкции США коснутся суверенного долга РФ: рубль уже начал падение

О введении санкций против РФ могут объявить уже 15 апреля / Reuters

Уже в четверг, 15 апреля, США могут объявить о новых санкциях против России. Их планируют ввести в связи с информацией о том, что российская сторона ответственна за взлом программного обеспечения компании SolarWinds, а также вмешивалась в выборы президента США.

Как информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Штаты вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 россиян и 20 российских организаций.

По данным собеседников издания, среди россиян, против которых Штаты собираются ввести санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке.

Как пишет издание Politico, в новый санкционный список не войдут ограничения в отношении газопровода Северный поток 2.

В свою очередь, The New York Times сообщает со ссылкой на источники, что новый пакет антироссийских санкций, о которых США намерены объявить сегодня, должен коснуться суверенного долга РФ.

"Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны", - пишет газета.

Отметим, ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана.

Рубль уже усилил падение

На фоне сообщений СМИ о том, что санкции США могут коснуться госдолга России, утром 15 апреля на Московской бирже доллар и евро выросли в цене, а рубль заметно падает к бивалютной корзине.

Доллар вырос до 76,4725 руб. (+60,25 коп. по отношению к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,54 руб. (+60 копеек к закрытию среды).

Кибертака в США - что известно:

О массовой кибератаке в США стало известно в декабре 2020 года. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Как сообщал Главред, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на данях заявила, что Белый дом продолжит санкционную политику и давление на Москву несмотря на то, США готовы работать над саммитом президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Телефонный разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред: