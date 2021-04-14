В США уточнили детали встречи Байдена и Путина

Энтони Блинкен высказался о встрече Байдена и Путина / Reuters

Президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели.

Как рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, поэтому Байден позвонил на этой неделе Путину.

"Именно это вы вчера и видели, когда президент Байден поднял трубку и позвонил президенту Путину, предложив ему встретиться в ближайшие недели", – сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО решительно настроена на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины.

"Мы также уделили некоторое время сегодня обсуждению глубокого беспокойства, которое союзники разделяют в отношении России и ее действий на границе с Украиной. Все 30 участников выразили эту обеспокоенность и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы Россия предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает", - заявил Блинкен.

Читайте такжеВ разведке США дали тревожный прогноз из-за агрессии России

Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред: