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В США уточнили детали встречи Байдена и Путина

14 апреля 2021, 23:34
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Блинкен рассказал, почему Байден во второй раз позвонил Путину.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался о встрече Байдена и Путина / Reuters

Президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в предстоящие недели.

Как рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, поэтому Байден позвонил на этой неделе Путину.

"Именно это вы вчера и видели, когда президент Байден поднял трубку и позвонил президенту Путину, предложив ему встретиться в ближайшие недели", – сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО решительно настроена на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины.

"Мы также уделили некоторое время сегодня обсуждению глубокого беспокойства, которое союзники разделяют в отношении России и ее действий на границе с Украиной. Все 30 участников выразили эту обеспокоенность и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы Россия предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает", - заявил Блинкен.

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Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

  • Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Американский глава государства призвал Путина снизить напряженность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины. При этом он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Кроме того, Байден предложил Путину провести встречу по вопросам американо-российских отношений на территории одной из европейских стран.
  • Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что пока не время говорить конкретно о встрече Байдена и Путина. При этом она предположила, что переговоры могут состояться летом.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что тема и место встречи Путина и Байдена будут еще обсуждаться. На данный момент в Кремле рассматривают предложение американской стороны принять участие в саммите по климату.

новости США Джо Байден Энтони Блинкен
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