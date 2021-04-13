В Белом доме рассказали детали встречи Байдена и Путина

В Белом доме заявили, что пока рано говорить о месте встречи Байдена и Путина.
В Белом доме раскрыли детали будущей встречи президент США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга, планы подготовки встречи еще не разработаны и пока рано говорить о месте, где могут провести саммит.
Таким образом она ответила на вопрос журналиста о возможном месте встречи Байдена с Путиным.
"Мы только на начале этого процесса. Когда у нас будет больше деталей, мы их вам расскажем", - сказала Псаки.
В то же время, пресс-секретарь предположила, что такая встреча может состояться летом.
Отметим, сегодня, 13 апреля, состоялся второй разговор Джо Байдена и Владимира Путина. В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.
В Белом доме предлагают провести саммит президентов в ближайшие месяцы.
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Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным 13 апреля.
- В ходе разговора президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.