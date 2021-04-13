В Белом доме рассказали детали встречи Байдена и Путина

Джен Псаки рассказала о будущей встрече Байдена и Путина / Reuters

В Белом доме раскрыли детали будущей встречи президент США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга, планы подготовки встречи еще не разработаны и пока рано говорить о месте, где могут провести саммит.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о возможном месте встречи Байдена с Путиным.

"Мы только на начале этого процесса. Когда у нас будет больше деталей, мы их вам расскажем", - сказала Псаки.

В то же время, пресс-секретарь предположила, что такая встреча может состояться летом.

Отметим, сегодня, 13 апреля, состоялся второй разговор Джо Байдена и Владимира Путина. В ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.

В Белом доме предлагают провести саммит президентов в ближайшие месяцы.

Читайте такжеЗеленский обратился к Байдену из-за агрессии России на Донбассе

Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред: