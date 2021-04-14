В Белом доме рассказали о судьбе санкций против РФ после разговора Байдена и Путина

13 апреля Байден поговорил по телефону с Путиным / Reuters

Белый дом продолжит санкционную политику и давление на Москву несмотря на то, США готовы работать над саммитом президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

При этом она отметила, что Байден хочет иметь возможность сконцентрировать свои усилия на существующих в мире возможностях и угрозах, а не на состязательных отношениях с российской стороной.

"Президент США ясно давал понять, что для России будут последствия. Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.

"Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление на Россию и призывать к тому, что правильно", - отметила представитель Белого дома.

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