В Белом доме рассказали о судьбе санкций против РФ после разговора Байдена и Путина

Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией, заявила Джен Псаки.
Белый дом продолжит санкционную политику и давление на Москву несмотря на то, США готовы работать над саммитом президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
При этом она отметила, что Байден хочет иметь возможность сконцентрировать свои усилия на существующих в мире возможностях и угрозах, а не на состязательных отношениях с российской стороной.
"Президент США ясно давал понять, что для России будут последствия. Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.
"Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление на Россию и призывать к тому, что правильно", - отметила представитель Белого дома.
Телефонный разговор Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:
- 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
- В Белом доме сообщили, что в ходе разговора президент США поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.
- Кроме того, Байден предложил Путину встретиться, но не в США или России, а на территории третьей страны.
- Также лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений.
- Это уже второй разговор Байдена и Путина. Первый состоялся в январе 2021 года.