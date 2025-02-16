Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия схватились на публике - что случилось

Кратко:
- Валерия обидно обозвала мужа Иосифа Пригожина
- Причина ссоры путинистов
Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена российская певица Валерия, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, начали публичную ссору.
Как сообщили пропагандистские росСМИ, продюсер пожаловался, что Валерия его обозвала из-за того, что он не умеет пользоваться соцсетями.
"Лера говорит мне, что я колхозник и не соображаю, как пользоваться социальными сетями. Я все правильные кнопки нажимаю!" — поплакался путинист.
Тут же в разговор встряла и певица, которая начала оправдываться и заявила, что не говорила таких слов.
"Это вольная интерпретация моих слов — слова колхозник не было. Ты какой-то опрос нажал там зачем-то. Пусть это будет самый большой твой недостаток", — сказала любительница диктатора Путина.
Напомним, брак Пригожина и Валерии считают одним из самых крепких среди звезд в стране-террористе РФ, но, видимо, не все так гладко.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".
А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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