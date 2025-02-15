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Ввод европейских войск и гарантии для Украины: СМИ о неожиданном плане США

Алексей Тесля
15 февраля 2025, 20:18
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США пытаются выяснить, как европейские союзники видят возможные рамки для переговоров.
Ввод европейских войск и гарантии для Украины: СМИ о неожиданном плане США
США обсуждают гарантии для Украины / коллаж: Главред, фото: НАТО, ОП, Командование ОС

Важно:

  • США выясняют позицию Европы о возможных будущих контингентах
  • Вашингтон хочет определить возможные рамки для переговоров

Соединенные Штаты спросили европейские столицы, какой вклад они могут сделать в гарантии безопасности для Украины.

"Источники сообщили, что США прислали документ с вопросами, которые включают возможные будущие военные контингенты, причем двое из них добавили, что документ был направлен в начале этой недели", - сообщает Reuters, ссылаясь на четыре европейских источника.

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По словам одного из дипломатов, документ содержал шесть вопросов, один из которых был адресован странам-членам Европейского Союза.

"Идея, очевидно, заключается в том, чтобы выяснить, как европейские союзники видят возможные рамки для переговоров, чтобы положить конец конфликту, и возможное участие Европы и США", - цитирует агентство европейского дипломата, знакомого с документом.

Государственный департамент США не ответил сразу на просьбу Reuters о комментарии.

Ранее сообщалось о том, что РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. На Западе обсуждают вариант, что миротворцами могут стать силы из относительно нейтральных стран.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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