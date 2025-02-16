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РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

Мария Николишин
16 февраля 2025, 07:44
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Захват Покровска был главной целью РФ в Донецкой области с февраля 2024 года.
РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Продвижение войск РФ на юг и юго-запад от Покровска замедлилось
  • Вражеские силы пытались продвинуться на север от Котлино и на запад от Удачного
  • РФ может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году

Российское командование может изменить приоритет наступательных операции с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что именно поэтому продвижение врага на Покровском направлении значительно замедлилось в последнее время.

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"Продвижение российских войск на юг и юго-запад от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может предоставить приоритет наступательным операциям против Константиновки - самой южной точки украинского фортификационного пояса в Донецкой области - весной и летом 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в декабре 2024 и январе 2025 года российские войска быстро продвигались вперед с целью расширения российского выступления на юг и юго-запад от Покровска, но ситуация изменилась в начале февраля, когда войска РФ значительно замедлили наступление на данном направлении.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, а представитель бригады, которая действует на данном направлении, заявил об уменьшении интенсивности атак со стороны российских оккупантов.

"Вражеские силы пытались продвинуться к северу от Котлиного и к западу от Удачного, но, похоже, столкнулись с более слаженной украинской обороной в этих районах. Силы обороны провели контратаку в районе Котлинного и Песчаного, что может создать угрозу для всей группировки российских войск на данном участке фронта", - отметили в ISW.

Аналитики предполагают, что командование российской армии может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году и поэтому усиливает группировку на данном направлении за счет сил с Покровского направления.

"Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ОВА (общевойсковой армии РФ - ред.) для усиления российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и в дальнейшем считать эту задачу приоритетной в 2025 году. Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей на весну и лето 2025 года", - подытожили в ISW.

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские вооруженные силы недавно продвинулись в Курской области к юго-востоку от Суджи.

Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что в районе возле Покровска ВСУ удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что если россияне смогут оккупировать Часов Яр, следующим оборонительным узлом ВСУ станет город Константиновка.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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