РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

Ключевые тезисы:

Российское командование может изменить приоритет наступательных операции с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что именно поэтому продвижение врага на Покровском направлении значительно замедлилось в последнее время.

По словам аналитиков, в декабре 2024 и январе 2025 года российские войска быстро продвигались вперед с целью расширения российского выступления на юг и юго-запад от Покровска, но ситуация изменилась в начале февраля, когда войска РФ значительно замедлили наступление на данном направлении.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ситуация на Покровском направлении улучшилась, а представитель бригады, которая действует на данном направлении, заявил об уменьшении интенсивности атак со стороны российских оккупантов.

"Вражеские силы пытались продвинуться к северу от Котлиного и к западу от Удачного, но, похоже, столкнулись с более слаженной украинской обороной в этих районах. Силы обороны провели контратаку в районе Котлинного и Песчаного, что может создать угрозу для всей группировки российских войск на данном участке фронта", - отметили в ISW.

Аналитики предполагают, что командование российской армии может сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году и поэтому усиливает группировку на данном направлении за счет сил с Покровского направления.

"Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ОВА (общевойсковой армии РФ - ред.) для усиления российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и в дальнейшем считать эту задачу приоритетной в 2025 году. Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей на весну и лето 2025 года", - подытожили в ISW.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские вооруженные силы недавно продвинулись в Курской области к юго-востоку от Суджи.

Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что в районе возле Покровска ВСУ удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что если россияне смогут оккупировать Часов Яр, следующим оборонительным узлом ВСУ станет город Константиновка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.