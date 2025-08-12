Укр
Дедушка может гордиться: Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа

Анна Подгорная
12 августа 2025, 01:30
7
Гены Трампов и Кушнеров удачно сошлись в 11-летнем Джозефе.
Иванка Трамп с мужем и детьми
Иванка Трамп дети - как выглядит внук Дональда Трампа Джозеф Кушнер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

Кратко:

  • Джозеф Кушнер - пятый из одиннадцати внуков Дональда Трампа
  • Иванка Трамп показала редкие снимки с сыном

47-ой президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей и дедушка 11 внуков. Не секрет, что его особым расположением пользуется Иванка Трамп - старшая дочь (вторая из троих детей Трампа от первой жены Иваны), которая даже исполняла обязанности советника президента при первой каденции отца.

Сейчас Иванка в основном занимается благотворительностью и семьей. Недавно в своем блоге в Instagram она показала серию фото со своим средним ребенком - сыном Джозефом Фредериком Кушером (2013). Он является пятым внуком Дональда Трампа.

видео дня

"Несколько летних воскресений", - подписала снимки Иванка Трамп. В комментариях отмечают, что 11-летний Джозеф очень похож на своего отца - американского бизнесмена и миллионера Джареда Кушнера.

Иванка Трамп, Джозеф Кушнер
Иванка Трамп дети - как выглядит внук Дональда Трампа Джозеф Кушнер / instagram.com/ivankatrump
Иванка Трамп, Джозеф Кушнер
Иванка Трамп дети - как выглядит внук Дональда Трампа Джозеф Кушнер / instagram.com/ivankatrump
Иванка Трамп, Джозеф Кушнер
Иванка Трамп дети - как выглядит внук Дональда Трампа Джозеф Кушнер / instagram.com/ivankatrump
Иванка Трамп, Джозеф Кушнер
Иванка Трамп дети - как выглядит внук Дональда Трампа Джозеф Кушнер / instagram.com/ivankatrump

О персоне: Иванка Трамп

Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

