"Я безумно в нее влюблен": известный актер признался Памеле Андерсон в чувствах

Лиам Нисон без остановки осыпал комплиментами свою партнершу по фильму "Голый пистолет".

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Лиам Нисон признался Памеле Андерсон в любви - подробности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британский актер Лиам Нисон после смерти жены в 2009 году лишь единожды состоял в отношениях. Роман продлился всего два года, и уже больше десяти лет артист одинок - свои время и силы он отдавал исключительно сыновьям и близким родственникам.

Впрочем, симпатии у него все же имеются. Так, в недавнем интервью для журнала People у Нисона попросили комментарий про его партнершу по фильму "Голый пистолет" (продолжение пародийной кинотрилогии с Лесли Нильсеном в главной роли - прим. редактора), премьера которого состоится летом 2025.

На съемочной площадке актеру довелось поработать с Памелой Андерсон, и первое, что он он мог рассказать про нее, так это что он безумно влюблен. Яркая блондинка поразила его и во время работы, и за ее пределами.

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"Что касается Памелы, то, во-первых, я безумно в нее влюблен. С ней просто потрясающе работать. Честно говоря, для нее не хватит всех известных мне комплиментов. Никакого огромного эго. Она просто приходит и делает свою работа. Она забавная, и с ней так легко работать. Она будет просто потрясающей в этом фильме", - говорит восторженный Нисон.

Что же касается Андерсон, то ее актер покорил манерами "истинного джентльмена". "Он открывает в вас лучшее... с уважением, добротой и глубоким опытом. Для меня было большой честью работать с ним", - отметила Памела.

На площадке актеры трогательно ухаживали друг за другом: он - укрывал Пэм своим пальто, если она мерзла, она - пекла для него домашние хлеб и печенье, и оставляла в его гримерной.

Кто такая Памела Андерсон? Памела Андерсон - американская актриса и модель канадскго происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружащей среды.

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