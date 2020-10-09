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"Не укради - вот тут я дал, в натуре, маху" - рецензия на боевик Честный вор

9 октября 2020, 21:22

В украинский прокат вышел новый боевик с Лиамом Нисоном в главной роли.

Лиам Нисон в фильме Честный вор / Киномания

Том Картер (Лиам Нисон) ‒ медвежатник с большим опытом, который встретил симпатичную разведенку (сериальная актриса Кейт Уолш), влюбился, решил бросить нехорошие дела и явиться в ФБР с подкрепленной украденными деньгами явкой с повинной в обмен на снисхождение. Но там, помимо доброго и честного шефа (Роберт Патрик ‒ бывший злой жидкий терминатор Т-1000), есть двое нехороших агентов. Один ‒ совсем мразота злобная (Джай Кортни – Отряд самоубийц и Крепкий орешек-5), другой ‒ малость почестней (Энтони Рамос - Рождение звезды). Желая захапать денежки, они подставляют Картера. И тот теперь вынужден пуститься в бега и спасти любимую.

Актерская судьба вообще штука очень непредсказуемая. И мало какому артисту удается один раз забраться на голливудский небосклон и с тех пор спокойно сверкать оттуда, наслаждаясь главными ролями и многонулевыми чеками за роли в блокбастерах.

Вот так к середине нулевых постепенно фирменное амплуа Лиама Нисона – "умный и мужественный красавец, которые хорошо играет драму" перестало быть особо востребованным в больших фильмах. И кто знает, какие бы зигзаги заложила его карьера, если бы не знатный конвеерный кинодел Люк Бессон. Он во второй половине 2000-х придумал франшизу Заложница (о бывшем агенте ЦРУ, у которого постоянно кого-то похищают, а он находит и жестоко наказывает похитителей). Нисон в эту роль вписался идеально. И внезапно глубоко на шестом десятке стал звездой боевиков, триллеров и прочего жанрового кино. Правда, после прошлогоднего Снегоуборщика Нисон утверждал ‒ мол, хватит с него экшен-фильмов. Однако, видимо, главные роли в других фильмах актеру уже и не думают предлагать. А на еду бывшему джедаю красть как-то не комильфо.

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По слову сказать, Честный вор – не то чтобы прямо-таки кристально чистый боевик. Скорее, это прикидывающаяся ним криминальная драма (справедливости ради ‒ не самым искусным и изящным образом придуманная). Здесь есть самая малость социальной критики (которая объясняет, почему Картер вообще начал обносить банки), есть толика зрелой лирики (Уолш в этой роли похожа одновременно на Кристен Уиг и Дженнифер Анистон сразу), какое-то количество драк-перестрелок-погонь-взрывов (герой Нисона раньше был морпехом-сапером). Сериальному режиссеру Марку Уильямсу удалось даже совершить небольшой подвиг ‒ сделать так, чтобы патентованный в актерском смысле чурбан Джай Кортни выглядел на экране вполне органично. Сам Нисон в который раз убедительно пашет борозду героя боевиков и ничуть не хуже, чем раньше, лучится морщинисто-усталой харизмой.

Резюмируя – фильм вышел хоть и далеко не шедевральный, но очень смотрибельный и крепко сколоченный. А с учетом нынешнего коронавирусного кинобезрыбья (и постоянного переноса премьер блокбастеров и прочих фильмов) – так и вовсе отличный повод похрустеть попкорном в кинозале.

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Честный вор трейлер онлайн

Честный вор / Honest Thief

Режиссер: Марк Уильямс

Длительность: 92 минуты

В ролях: Лиам Нисон (Список Шиндлера, Звездные войны: Скрытая угроза, трилогия Заложница), Кейт Уолш (сериал Анатомия страсти, 13 причин почему), Кортни ("Отряд самоубийц"), Энтони Рамос ("Рождение звезды"), Роберт Патрик ("Терминатор 2", "Захар Беркут ").

P.S. В заголовке использована цитата из песни 10 заповедей ВИА Лесоповал (автор текста - Михаил Танич).

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