Премьеру Дюны перенесли на 2021 год

Дюна 2021 / Warner Bros

Телестудия Warner Bros Без предупреждения перенесла дату выхода Дюны и всех осенних и зимних премьер 2020 года почти что на год.

Дюна Вильнева выйдет 1 октября 2021 года, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Издание Collider со ссылкой на свои источники утверждает, что Дюну перенесли и-за карантина и низких сборов Тенет.

Дюна должна была выйти 18 декабря, но Warner Bros. еще перед этим перенесла Чудо-женщину 1984 на Рождество.

"Warner Bros. была уверена, что из-за отсутствия вакцины американцы по-прежнему неохотно возвращаются в кинотеатры, даже несмотря на отсутствие нового COVID. -19 случаев прослежены до кинотеатров", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Дата выхода фильмов Warner Bros

Бэтмен — 4 марта 2022 года

Флэш — 4 ноября 2022 года

Шазам! 2 — 2 июня 2023 года

Черный Адам — без даты премьеры

Матрица 4 — 22 декабря 2021 года

Сообщения о смене даты выхода Дюны 5 октября совпало с решением компании-владельца сети кинотеатров в США и Великобритании Cineworld о временном закрытии всех своих залов.