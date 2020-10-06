Премьеру Дюны перенесли на 2021 год

Телекомпания Warner Bros изменила премьеру Дюны и всех своих блокбастеров на 2020-2021 гг из-за коронавируса.
Телестудия Warner Bros Без предупреждения перенесла дату выхода Дюны и всех осенних и зимних премьер 2020 года почти что на год.
Дюна Вильнева выйдет 1 октября 2021 года, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Издание Collider со ссылкой на свои источники утверждает, что Дюну перенесли и-за карантина и низких сборов Тенет.
Дюна должна была выйти 18 декабря, но Warner Bros. еще перед этим перенесла Чудо-женщину 1984 на Рождество.
"Warner Bros. была уверена, что из-за отсутствия вакцины американцы по-прежнему неохотно возвращаются в кинотеатры, даже несмотря на отсутствие нового COVID. -19 случаев прослежены до кинотеатров", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Дата выхода фильмов Warner Bros
- Бэтмен — 4 марта 2022 года
- Флэш — 4 ноября 2022 года
- Шазам! 2 — 2 июня 2023 года
- Черный Адам — без даты премьеры
- Матрица 4 — 22 декабря 2021 года
Сообщения о смене даты выхода Дюны 5 октября совпало с решением компании-владельца сети кинотеатров в США и Великобритании Cineworld о временном закрытии всех своих залов.
- Cineworld пошла на это из-за ухода с осени всех блокбастеров:
- Ранее Disney отложил Черную вдову до мая 2021 года,
- Universal назначила премьеру Джеймс Бонд Не время умирать на апрель 2021-го.