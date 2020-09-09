Дюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Дюна 2020 - новая попытка режиссера Дени Вильнева выпустить качественный ремейк. Вместе с первым трейлером раскрыли самые интересные моменты предстоящего фильма.
Фильм Дюна 2020 под чутким руководством Дени Вильнева выходит 17 декабря. Это римейк фильма Дюна 1984 года Дэвида Линча, который был, в общем неплох, и снимался по мотивам первой книги цикла Дюна писателя Фрэнка Герберта .
Дени Вильнев же пошел по римейкам, и после провального Бегущего по лезвию 2049, на который не хотели ходить в кино, решил взяться за еще один классический фильм.
Сюжет был прост - Император-падишах зримой вселенной решает натравить на Атрейдесов, вледеющих планетами по принципу феодалов, других своих феодалов - Харконенов, которые владели планетой Араксис, на которой производился спайс или меланж - нечто, необходимое для путешествий в космосе, и в то же время сильный наркотик и вещество, которое трансформировало людей. Читайте такжеЭнола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма
После неудачной попытки уничтожения, Пол Атрейдес присоединяется к местным племенам - фременам, с которым вскоре находит общий язык, возвышается, и объединим их, мстит и Харконенам, и выполняет пророчество.
Относительно сюжета - пока что рано судить о фильме Вильнева, но в трейлере он показал самые важные моменты - битва с наставником со щитами, испытание с "колдуньей", встреча с любовью всей своей жизни, первый песчаный червь с Араксиса и захват Араксиса Харконенами.
Дюна 2020 - актеры и роли
- Тимоти Шаламе - Пол Атрейдес
- Зендая - Чани
- Ребекка Фергюсон - Леди Джессика
- Оскар Айзек - герцог Лето Атрейдес
- Джош Бролин - Гурни Халлек
- Стеллан Скарсгард - барон Владимир Харконнен
- Дэйв Батиста - Глоссу "Зверь" Раббан
- Шарлотта Рэмплинг - преподобная мать Гайя Елена Мохийям
- Джейсон Момоа - Дункан Айдахо
- Хавьер Бардем - Стилгар
- Дэвид Дастмалчян - Питер Де Врийе
- Чан Чэнь - доктор Веллингтон Юйэ
- Стивен Хендерсон - Суфир Хават
- Бабс Олусанмокун - Джамис
- Глория Обианьо - Хара
- Шэрон Дункан-Брюстерruen - планетолог Лиет-Кинес
- Бьорн Фрайбер - офицер Лето Атрейдеса
Дюна 2020 - смотреть онлайн дублированый трейлер:
Фильм Дюна несколько раз переносился из-за коронавирусного карантина в мире. Пока что дата выхода остается 17 декабря 2020.