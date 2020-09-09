Дюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Дюна 2020 / Warner Bros

Фильм Дюна 2020 под чутким руководством Дени Вильнева выходит 17 декабря. Это римейк фильма Дюна 1984 года Дэвида Линча, который был, в общем неплох, и снимался по мотивам первой книги цикла Дюна писателя Фрэнка Герберта .

Дени Вильнев же пошел по римейкам, и после провального Бегущего по лезвию 2049, на который не хотели ходить в кино, решил взяться за еще один классический фильм.

Сюжет был прост - Император-падишах зримой вселенной решает натравить на Атрейдесов, вледеющих планетами по принципу феодалов, других своих феодалов - Харконенов, которые владели планетой Араксис, на которой производился спайс или меланж - нечто, необходимое для путешествий в космосе, и в то же время сильный наркотик и вещество, которое трансформировало людей. Читайте такжеЭнола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма

После неудачной попытки уничтожения, Пол Атрейдес присоединяется к местным племенам - фременам, с которым вскоре находит общий язык, возвышается, и объединим их, мстит и Харконенам, и выполняет пророчество.

Относительно сюжета - пока что рано судить о фильме Вильнева, но в трейлере он показал самые важные моменты - битва с наставником со щитами, испытание с "колдуньей", встреча с любовью всей своей жизни, первый песчаный червь с Араксиса и захват Араксиса Харконенами.

Дюна 2020 - актеры и роли

Тимоти Шаламе - Пол Атрейдес

Зендая - Чани

Ребекка Фергюсон - Леди Джессика

Оскар Айзек - герцог Лето Атрейдес

Джош Бролин - Гурни Халлек

Стеллан Скарсгард - барон Владимир Харконнен

Дэйв Батиста - Глоссу "Зверь" Раббан

Шарлотта Рэмплинг - преподобная мать Гайя Елена Мохийям

Джейсон Момоа - Дункан Айдахо

Хавьер Бардем - Стилгар

Дэвид Дастмалчян - Питер Де Врийе

Чан Чэнь - доктор Веллингтон Юйэ

Стивен Хендерсон - Суфир Хават

Бабс Олусанмокун - Джамис

Глория Обианьо - Хара

Шэрон Дункан-Брюстерruen - планетолог Лиет-Кинес

Бьорн Фрайбер - офицер Лето Атрейдеса

Дюна 2020 - смотреть онлайн дублированый трейлер:

Фильм Дюна несколько раз переносился из-за коронавирусного карантина в мире. Пока что дата выхода остается 17 декабря 2020.