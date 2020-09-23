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Черная Вдова выйдет только в 2021 году

23 сентября 2020, 21:15

Фильм про Наташу Романову снова перенесли не на зиму, а на самый 2021 год - руководство Дисней не питает оптимизма о карантинных мерах.

Черная Вдова 2021
Черная Вдова 2021 / скриншот

Компания Дисней совершила перенос премьер своих фильмов с 2020 года из-за коронавирусной пандемии. Пострадали большие и средние блокбастеры. Так, Черная Вдова выйдет теперь только 6 мая 2021 года.

И эта же судьба затронула те фильмы, которые не должны были выходить на Disney+, пишет The Hollywood Reporter.

"Кинотеатры в некоторых городах в США еще даже не открыты, и растет беспокойство по поводу второй волны случаев заболевания COVID-19 этой осенью и зимой как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

  • Шан-Чи и Легенда десяти колец — 9 июля 2021-го (была 7 мая)
  • Вестсайдская история — 10 декабря 2021-го (была 18 декабря 2020-го)
  • Смерть на Ниле — 18 декабря (было 23 октября)
  • Вечные — 5 ноября 2021-го (были на 10 февраля 2021-го)
  • Кингсман: Начало — 12 февраля 2021-го

"Душа" Pixar все еще запланирована 20 ноября в кинотеатрах, а "Главный герой" с Райяном Рейнольдсом — на 11 декабря.

Ранее уже обсуждались перспективы переноса Черной Вдовы - из-за сборов Довода. Тогда же стало известно, что "Душа" переезжает на Disney+ - поэтому дата премьеры уже не играет роли.

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