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Черная Вдова снова меняет дату выхода

17 сентября 2020, 18:57

Вслед за Warner Bros Disney переносят премьеру фильма Черная Вдова, запланированного на ноябрь 2020.

Черная Вдова 2020
Черная Вдова 2020 / Marvel

Опасаясь повторить судьбу фильма Довод Disney дали отмашку Marvel переносить премьеру Черной вдовы на более подходящее по их мнениям время.

Disney на фоне неудачного проката фильма Довод рассматривает возможность опять отложить Черную вдову, пишет Variety.

Сейчас фильм намечен на 6 ноября, но вероятно его перенесут в связи с малыми сборами фантастического боевика Нолана.

Студия также изучает различные варианты выпуска экзистенциального мультфильма Pixar Душа. Выпуск анимационного детского фильма по-прежнему запланирован на 20 ноября, но вряд ли он сможет реализовать эти планы. Студия даже рассматривает возможность выпуска его на Disney Plus .

Но с другой стороны , инсайдер Disney оспорил утверждение, что Душа переезжает в Disney Plus.

Напомним, что по данным Disney фильм Мулан собрал более 260 миллионов долларов только на стриминговом сервисе Disney +.

Ранее Warner Bros. перенесла Чудо-женщину: 1984 на 24 декабря с 1 октября. Дюна по-прежнему стоит на 17 декабря, но премьеру также могут перенести на 2021 год.

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